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27.05.2016 06:22

Πότε μπορείτε να φάτε ένα μουχλιασμένο τυρί

27.05.2016 06:22
Πότε μπορείτε να φάτε ένα μουχλιασμένο τυρί - Media

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Ετοιμάζεστε να απολαύσετε τη λαχταριστή μακαρονάδα που μαγειρέψατε, όταν όμως ανοίγετε το ψυγείο για να πάρετε το τυρί που θα τη συνοδεύσει έρχεστε αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη…

 

Ετοιμάζεστε να απολαύσετε τη λαχταριστή μακαρονάδα που μαγειρέψατε, όταν όμως ανοίγετε το ψυγείο για να πάρετε το τυρί που θα τη συνοδεύσει έρχεστε αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη…

Επάνω στο τυρί που σκοπεύατε να τρίψετε έχουν σχηματιστεί οι χαρακτηριστικές πρασινομπλέ κηλίδες και το χνούδι της μούχλας.

Φυσικά δεν θέλετε να πετάξετε το τυρί, είναι όμως ασφαλές να το καταναλώσετε;

Εάν πρόκειται για κάποιο σκληρό τυρί, όπως η παρμεζάνα, τότε μπορείτε να απομακρύνετε το μουχλιασμένο κομμάτι και να καταναλώσετε το υπόλοιπο.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες σκληρές τροφές, όπως το καρότο ή το σαλάμι. Εάν όμως έχει αναπτυχθεί μούχλα σε ένα μαλακό τυρί, όπως το Μπρι, τότε θα πρέπει να το πετάξετε.

«Η μούχλα είναι σαν τα αγριόχορτα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Δρ Σούζαν Γουίτιερ, διευθύντρια της Υπηρεσίας Κλινικής Μικροβιολογίας του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κολούμπια. «Ακόμη κι αν την απομακρύνουμε επιφανειακά, συνεχίζει να έχει ρίζες και θα εμφανιστεί ξανά.»

Με άλλα λόγια, ακόμη και αν δεν το βλέπουμε με τα μάτια μας, η μούχλα συνεχίζει να εξαπλώνεται στις μαλακές τροφές (π.χ. ψωμί, σταφύλια), όμως στις σκληρές τροφές με πυκνή σύσταση η μούχλα συνήθως δεν διαπερνά την επιφάνεια.

Πώς πρέπει να κινηθείτε

Πετάξτε αμέσως ένα μαλακό τρόφιμο που έχει πιάσει μούχλα –ακόμη κι αν η αλλοίωση περιορίζεται σε ένα πολύ μικρό μέρος του προϊόντος. Καλό θα είναι να τυλίξετε πρώτα το τρόφιμο σε μια σακούλα πριν το πετάξετε στα σκουπίδια, ώστε να αποφύγετε την εξάπλωση των σπορίων της μούχλας.

Εάν πάλι έχει πιάσει μούχλα ένα σκληρό τρόφιμο, απομακρύνετε το αλλοιωμένο τμήμα τουλάχιστον σε βάθος 2,5 εκατοστών. Προσοχή: Μην ξύσετε τη μούχλα, καθώς έτσι θα απελευθερωθούν τα σπόρια. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το προϊόν σε καθαρό δοχείο ή τυλίξτε το με καινούργια μεμβράνη.

Πηγή: onmed.gr

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