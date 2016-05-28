ΠΟΥ: Ο Ζίκα δεν θα σταματήσει να εξαπλώνεται αν ματαιωθούν οι Ολυμπιακοί του Ρίο

Η ματαίωση ή πιθανή αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, που έχουν ανατεθεί στο Ρίο ντε Ζανέιρο, δεν θα μετέβαλε σε ριζικό βαθμό την εξάπλωση του ιού Ζίκα, αποφαίνεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), αντιδρώντας σε σχετικό αίτημα 150 ειδημόνων σε ζητήματα Υγείας.

Προς ώρας, «μία ματαίωση, ή μία αλλαγή τόπου διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων δεν θα μετέβαλλε κατά σημαντικό βαθμό τη διεθνή εξάπλωση του ιού Ζίκα», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες βράδυ ο Οργανισμός.

Ενάμισι εκατομμύρια άνθρωποι θύματα του Ζίκα

Η Βραζιλία αποτελεί τη χώρα που έχει πληγεί βαρύτερα από τον ιό Ζίκα, με περίπου έναμισι εκατ. ανθρώπους να έχουν μολυνθεί από το 2015, ενώ ασθενείς της επιδημίας αυτής καταμετρούν περίπου εξήντα χώρες στον κόσμο ακόμη.

«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ταξιδεύουν ανά τις χώρες για μία πλειάδα από λόγους, κι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε τον κίνδυνο είναι να ακολουθούνται οι ταξιδιωτικές οδηγίες για τη δημόσια υγεία», προσθέτει ο ΠΟΥ.

Χθες, 150 ειδικοί επιστήμονες απηύθυναν έκκληση για ματαίωση, ή αλλαγή τόπου διεξαγωγής των φετινών Ολυμπιακών στη Βραζιλία, επικαλούμενοι τους δυνητικούς κινδύνους που εγκυμονεί ο Ζίκα για την υγεία των 500.000 επισκεπτών, που εκτιμάται ότι θα δεχθεί η χώρα και θα μπορούσαν να μεταφέρουν στις χώρες τους τον ιό .

«Η πρώτιστη δική μας ανησυχία αφορά την παγκόσμια δημόσια υγεία διότι ο θύλακος του Ζίκα στη Βραζιλία πλήττει την υγεία κατά τρόπον που ποτέ άλλοτε δεν είχε παρατηρηθεί», δηλώνεται στην επιστολή των ειδικών.