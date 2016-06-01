Παρουσιάστηκε η πρώτη κρητική τεκίλα

Η Κρητική «τεκίλα» – το οινοπνευματώδες ποτό που προήλθε από την απόσταξη φραγκόσυκων- απέκτησε όνομα και κάνει από τις 2 Ιουνίου την πρώτη εμφάνισή της στο ευρύ καταναλωτικό κοινό το οποίο θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει.

Η Κρητική «τεκίλα» – το οινοπνευματώδες ποτό που προήλθε από την απόσταξη φραγκόσυκων- απέκτησε όνομα και κάνει από τις 2 Ιουνίου την πρώτη εμφάνισή της στο ευρύ καταναλωτικό κοινό το οποίο θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει. Το όνομα αυτής Οπουντία Σπίριτ [Opountia spirit] και θα παρουσιασθεί στην 5η έκθεση «Κρήτη – Η μεγάλη συνάντηση», που πραγματοποιείται από τις 2 και έως τις 5 Ιουνίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα, στο περίπτερο του Συνεταιρισμού Βιοκαλλιεργητών Αλόης Φραγκόσυκου και Αρωματικών «Μινωική Γη».

Η ονομασία στο απόσταγμα δόθηκε με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, σημειώνοντας ότι η λέξη «οπουντία» είναι η λατινική ονομασία της φραγκοσυκιάς και προέρχεται απο την αρχαία ελληνική πόλη Οπούς (Opus) όπου, σύμφωνα με τον Θεόφραστο, φύτρωνε ένα εδώδιμο φυτό το οποίο μπορούσε να διαδοθεί με ριζοβολία από τα φύλλα του.

Στην ίδια έκθεση θα παρουσιασθούν και τα υπόλοιπα προϊόντα του συνεταιρισμού και συγκεκριμένα μαρμελάδες και σάλτσες με βάση την αλόη και το φραγκόσυκο, παγωτό και σορμπέ φραγκόσυκου – για τα περισσότερα εκ των οποίων ο συνεταιρισμός έχει υπογράψει συμβόλαιο εξαγωγής τους στο Ντουμπάι.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΓΗΣ εξετάζει αυτές τις μέρες (με τον νομικό του σύμβουλο του) τους όρους συμβολαίου για εξαγωγή των προϊόντων στην Αμερική. Εκτιμάται ότι η τελική συμφωνία θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες.