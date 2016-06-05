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Σε σκληρή γραμμή για το προσφυγικό επιμένει ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς. Μάλιστα επικρίνει την πολιτική της ΕΕ να τιμωρήσει με οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες δεν δέχονται πρόσφυγες λέγοντας πως «Αν θέλουμε να καταστρέψουμε την Ευρώπη αυτό είναι πολύ λογικό». Παράλληλα, δε διστάζει να προτείνει τη μετατροπή νησιών όπως η Λέσβος και η Λαμπεντούζα σε «Νήσους Έλις» όπου θα κρατούνται οι πρόσφυγες, ώστε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τη μεταναστευτική κρίση.

Σε σκληρή γραμμή για το προσφυγικό επιμένει ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς. Μάλιστα επικρίνει την πολιτική της ΕΕ να τιμωρήσει με οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες δεν δέχονται πρόσφυγες λέγοντας πως «Αν θέλουμε να καταστρέψουμε την Ευρώπη αυτό είναι πολύ λογικό». Παράλληλα, δε διστάζει να προτείνει τη μετατροπή νησιών όπως η Λέσβος και η Λαμπεντούζα σε «Νήσους Έλις» όπου θα κρατούνται οι πρόσφυγες, ώστε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τη μεταναστευτική κρίση.

Σε συνέντευξή του στην Die Presse ο Αυστριακός ΥΠΕΞ εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει ένα σύστημα ανάλογο με αυτό που εφαρμόζει η Αυστραλία σήμερα, ή αυτό που ίσχυε στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα, ώστε να αντιμετωπίσει την αυξημένη ροή προσφύγων.

Οι πρόσφυγες που προσπαθούν να φτάσουν στην Αυστραλία με βάρκες αποτρέπονται ή προωθούνται σε καταυλισμούς εγκλεισμού στο Ναούρου ή την Παπούα Νέα Γουινέα, όπου καταγράφονται και περιμένουν επ’ αόριστον ενώ εξετάζονται τα αιτήματα χορήγησης ασύλου.

«Το μοντέλο της Αυστραλίας δεν θα μπορούσε βέβαια να εφαρμοστεί πλήρως, αλλά οι αρχές του μπορούν να ισχύσουν και στην Ευρώπη», δήλωσε ο Κουρτς.

Ο Αυστριακός ΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, οι μετανάστες που έφταναν στις ΗΠΑ μεταφέρονταν πρώτα στη νήσο Έλις, παραλείποντας ωστόσο να αναφέρει ότι εκεί κρατούνταν μόνο αν υπήρχε η υποψία ότι ήταν φορείς ασθενειών.

«Ένα τέτοιο νησί θα μπορούσε να είναι ο τρόπος πρόσβασης στην Ευρώπη. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα σύστημα με τάξη», υπογράμμισε ο Κουρτς. Ερωτηθείς δε εάν αυτή η ευρωπαϊκή «Νήσος Έλις» θα μπορούσε να είναι η Λέσβος ή η Λαμπεντούζα, απάντησε ότι κάποιος που αναγκάζεται να μείνει σε ένα νησί όπως η Λέσβος χωρίς να έχει ελπίδα για άσυλο, θα θελήσει πιο εύκολα να γυρίσει στην πατρίδα του, απ’ ό,τι π.χ. εάν έχει προωθηθεί στη Βιέννη ή το Βερολίνο, εννοώντας ότι αυτό θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τις προσφυγικές ροές.