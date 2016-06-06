Trip Advisor: Τα καλύτερα μνημεία της Ευρώπης για το 2016 – Ποια είναι η θέση της Ακρόπολης (Photos)

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Tο TripAdvisor παρουσιάζει τα 20 μνημεία που ξεχωρίζουν για την ομορφιά, την ιστορία και το πολιτισμικό τους ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις κριτικές των εκατομμυρίων επισκεπτών του.

Σύμφωνα με τη λίστα του Trip Advisor «Travellers’ Choice Awards» με τα καλύτερα τουριστικά μνημεία της Ευρώπης για το 2016, η Ακρόπολη κατακτά τη δέκατη θέση/

Συγκεκριμένα, το TripAdvisor παρουσιάζει τα 20 μνημεία που ξεχωρίζουν για την ομορφιά, την ιστορία και το πολιτισμικό τους ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις κριτικές των εκατομμυρίων επισκεπτών του.

Αναλυτικά η λίστα με τα 20 κορυφαία μνημεία για το 2016.

1. Βασιλική του Αγίου Πέτρου- Βατικανό

2. Καθεδρικός ναός και Τζαμί – Κόρδοβα

3. Ναός του Χυμένου Αίματος- Αγία Πετρούπολη

4. Αλάμπρα – Γρανάδα

5. Ντουόμο – Μιλάνο

6. Αγία Σοφία – Κωνσταντινούπολη

7. Γκραν Πλας – Βρυξέλλες

8. Πύργος του Άιφελ – Παρίσι

9. Παναγία των Παρισίων- Παρίσι

10. Ακρόπολη- Αθήνα

11. Μπιγκ Μπεν- Λονδίνο

12. Πλατεία της Ισπανίας- Σεβίλλη

13. Πάνθεον- Ρώμη

14. Πλατεία Παλιάς Πόλης- Πράγα

15. Γέφυρα Καρόλου – Πράγα

16. Τείχη Αρχαίας Πόλης- Ντουμπρόβνικ

17. Κοινοβούλιο- Βουδαπέστη

18. Palais Garnier – Opéra National de Paris- Παρίσι

19. Βασιλική Κινστέρνα- Κωνσταντινούπολη.

20. Deutscher Bundestag- Βερολίνο

Πηγή: Airnews