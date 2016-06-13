Νέα βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό Ρώσων και Άγγλων στη Μασσαλία

Οι συμπλοκές ακροδεξιών Ρώσων με Άγγλους χούλιγκαν στη Μασσαλία έχουν αφήσει την κοινή γνώμη με ανοικτό το στόμα.

Η UEFA δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια για τα επεισόδια τόσο έξω όσο και μέσα στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μεταξύ των δυο ομάδων και τις απείλησε με αποκλεισμό σε περίπτωση που αυτά συνεχιστούν.

Ένα νέο βίντεο που ανέβηκε στο Facebook δείχνει τη βιαιότητα των επεισοδίων.