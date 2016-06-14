14.06.2016 14:18

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στη Γαλλία για τη σύλληψη 40 χούλιγκαν

Μια επιχείρηση της γαλλικής αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τη σύλληψη περίπου 40 προσώπων που φέρονται ότι συμμετείχαν στα βίαια επεισόδια στη Μασσαλία που αμαύρωσαν την έναρξη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας.

«Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη περίπου 40 (χούλιγκαν) που ίσως συμμετείχαν στις ενέργειες αυτές στη Μασσαλία, έτσι ώστε να μην μπορούν να επαναλάβουν στους επόμενους αγώνες τη βία που είδαμε», είπε ο Μπερνάρ Καζνέβ σε ομιλία του στο κοινοβούλιο. «Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο. Θα τους σταματήσουμε», είπε.

Νωρίτερα αστυνομικοί περικύκλωσαν ένα πούλμαν στο οποίο επέβαιναν περίπου 40 Ρώσοι φίλαθλοι, αφού ξεκίνησε από τις Κάννες για τη βόρεια Γαλλία.

google_news_icon

