17.06.2016 12:23

Ποια προβλήματα υγείας προκαλούν τα light αναψυκτικά

Τα light αναψυκτικά είναι πρώτα στις επιλογές των ατόμων που ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη, ωστόσο αρκετοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το αν συμβάλλουν στην απώλεια των περιττών κιλών.

 

Τα light αναψυκτικά είναι πρώτα στις επιλογές των ατόμων που ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη, ωστόσο αρκετοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το αν συμβάλλουν στην απώλεια των περιττών κιλών.

Η PhD καθηγήτρια διατροφής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Μάριον Νεστλ, αναφέρει ότι «υπάρχουν ορισμένα στοιχεία πως τα αναψυκτικά διαίτης προκαλούν παρόμοια μεταβολικά προβλήματα με τα σακχαρώδη ροφήματα».

Ειδικότερα, έρευνα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα σε περίπου 10.000 ενήλικες έδειξε ότι ένα light αναψυκτικό τη μέρα αυξάνει κατά 34% τις πιθανότητες για μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο σχετίζεται με το κοιλιακό λίπος και την υψηλή χοληστερόλη και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιοπάθεια.

«Οτιδήποτε έχει έντονα γλυκιά γεύση, ακόμη κι αν τεχνικά δεν περιέχει ζάχαρη, μπορεί να διεγείρει την απελευθέρωση της ινσουλίνης. Όταν η κατανάλωση είναι μεγάλη, αρχίζουμε να παρατηρούμε αυξημένη ινσουλινοαντίσταση, διαβήτη και καρδιοπάθειες» υπογραμμίζει ο συγγραφέας του “Complete Guide to Beating Sugar Addiction”, Τζέικομπ Τέιτελμπαουμ.

Η αυξημένη κατανάλωση των light αναψυκτικών μπορεί να έχει σχέση με εθισμό των γευστικών μας κάλυκων, οι οποίοι συνηθίζουν τη γλυκιά γεύση και αναζητούν όλο και περισσότερη.

Τέλος, έρευνα του Επιστημονικού Κέντρου Υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας έδειξε ότι η κατανάλωση δύο ή παραπάνω light αναψυκτικών τη μέρα μπορεί να αυξήσει την περιφέρεια της μέσης μέχρι και κατά 500%.

Πηγή: onmed.gr

nikos-pappas
ΕΛΛΑΔΑ

Αίρεται η ασυλία του Νίκου Παππά για να εκδικαστεί η μήνυση από τον Βαγγέλη Περρή

iran-82342
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε και επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, ποιους όρους θέτει – Live οι εξελίξεις

shark-426566_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίες «φτιαγμένοι» με κοκαΐνη – Τι αποκάλυψε νέα έρευνα στις Μπαχάμες

tourismos_1407_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Μειωμένο το τουριστικό ενδιαφέρον για τις αρχές καλοκαιριού σε Ελλάδα και Κύπρο λόγω του πολέμου

skia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Αντιδράσεις για τα 920 ευρώ – «Αύξηση-ψίχουλα» στη φάκα της ακρίβειας

grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

bbc thimata epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πυραυλικό μπαράζ από την Τεχεράνη στο Ισραήλ, σκότωσε τον αρχηγό του Ιρανικού ναυτικού και ισοπεδώνει τον Λίβανο ο IDF - Live οι εξελίξεις

