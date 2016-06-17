Ποια προβλήματα υγείας προκαλούν τα light αναψυκτικά

Τα light αναψυκτικά είναι πρώτα στις επιλογές των ατόμων που ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη, ωστόσο αρκετοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το αν συμβάλλουν στην απώλεια των περιττών κιλών.

Η PhD καθηγήτρια διατροφής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Μάριον Νεστλ, αναφέρει ότι «υπάρχουν ορισμένα στοιχεία πως τα αναψυκτικά διαίτης προκαλούν παρόμοια μεταβολικά προβλήματα με τα σακχαρώδη ροφήματα».

Ειδικότερα, έρευνα του Πανεπιστημίου της Μινεσότα σε περίπου 10.000 ενήλικες έδειξε ότι ένα light αναψυκτικό τη μέρα αυξάνει κατά 34% τις πιθανότητες για μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο σχετίζεται με το κοιλιακό λίπος και την υψηλή χοληστερόλη και μπορεί να οδηγήσει σε καρδιοπάθεια.

«Οτιδήποτε έχει έντονα γλυκιά γεύση, ακόμη κι αν τεχνικά δεν περιέχει ζάχαρη, μπορεί να διεγείρει την απελευθέρωση της ινσουλίνης. Όταν η κατανάλωση είναι μεγάλη, αρχίζουμε να παρατηρούμε αυξημένη ινσουλινοαντίσταση, διαβήτη και καρδιοπάθειες» υπογραμμίζει ο συγγραφέας του “Complete Guide to Beating Sugar Addiction”, Τζέικομπ Τέιτελμπαουμ.

Η αυξημένη κατανάλωση των light αναψυκτικών μπορεί να έχει σχέση με εθισμό των γευστικών μας κάλυκων, οι οποίοι συνηθίζουν τη γλυκιά γεύση και αναζητούν όλο και περισσότερη.

Τέλος, έρευνα του Επιστημονικού Κέντρου Υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας έδειξε ότι η κατανάλωση δύο ή παραπάνω light αναψυκτικών τη μέρα μπορεί να αυξήσει την περιφέρεια της μέσης μέχρι και κατά 500%.

