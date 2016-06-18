search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:12
18.06.2016 15:55

Βραζιλία: Έκτακτη χρηματοδότηση 849 εκατ. για τους Ολυμπιακούς του Ρίο

H κυβέρνηση της Βραζιλίας προγραμματίζει τη μεταβίβαση οικονομικής χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης, ύψους 849 εκατ. δολαρίων στο Ρίο ντε Τζανέιρο, προκειμένου να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες για τη χρήση των υποδομών της πόλης, αλλά και την ασφάλεια στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

 

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας προγραμματίζει τη μεταβίβαση οικονομικής χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης, ύψους 849 εκατ. δολαρίων στο Ρίο ντε Τζανέιρο, προκειμένου να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες για τη χρήση των υποδομών της πόλης, αλλά και την ασφάλεια στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε με δηλώσεις του στο Reuters κυβερνησιτκός αξιωματούχος. 

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται μία ημέρα μετά την κίνηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο να κηρύξει την πολιτεία σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μετά τη μείωση των εσόδων εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, αλλά και της μείωσης των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Τα ταμεία της πολιτείας είναι άδεια, ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες αναμένεται ν’ αρχίσουν στις 5 Αυγούστου.

Τα 849 εκατομμύρια δολάρια θα αξιοποιηθούν για την πληρωμή του προσωπικού ασφάλειας, αλλά και την ολοκλήρωση της γραμμής του μετρό, που οδηγεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

