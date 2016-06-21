Κάλεσε την αστυνομία γιατί δεν είχε αρκετό… τυρί η πίτσα της!

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Μια γυναίκα στον Καναδά εξοργίστηκε τόσο πολύ με την έλλειψη τυριού στην πίτσα της που θεώρησε σωστό να καλέσει την αστυνομία.

Μια γυναίκα στον Καναδά εξοργίστηκε τόσο πολύ με την έλλειψη τυριού στην πίτσα της που θεώρησε σωστό να καλέσει την αστυνομία.

Ο Τζέοφ Χίγκντον, μέλος της χωροφυλακής του Ρόγιαλ Νιουφάουντλαντ στον Καναδά, αποκάλυψε λεπτομέρειες για την κλήση έκτακτης ανάγκης της γυναίκας:

«Το άτομο αντιμετώπιζε πρόβλημα με την εταιρεία από την οποία αγόρασε την πίτσα, και δεν υπήρχε αρκετό τυρί, και επικοινώνησε με την εταιρεία και δεν της άρεσε η απάντησή τους. Δεν είμαι σίγουρος αν με το να μας καλέσουν, υπέθεσαν ότι υπήρχε κάποιο είδος δράσης που θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε ή ποια ήταν η κατάσταση, αλλά φυσικά ενημερώσαμε το άτομο ότι απλώς έπρεπε να μιλήσει με τον διευθυντή της εταιρείας και όχι με την αστυνομία».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι άνθρωποι καλούν τις γραμμές έκτακτης ανάγκης για να κάνουν άσχετες ερωτήσεις.

«Οι άνθρωποι καλούν το επικοινωνιακό μας κέντρο για να διαμαρτυρηθούν για πράγματα όπως κάτι που άκουσαν στο ραδιόφωνο που δεν σχετίζεται με την αστυνομία ή την δικαιοσύνη ή το νόμο ή ο,τιδήποτε. Μας καλούν ζητώντας να τους πούμε μια άποψη. Πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα και δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, καλούν εμάς» προσθέτει ο Χίνγκτον.

"Sir, please do not call police to complain that your pizza did not have enough cheese on it." <— legit …Tales from our 'Comm Center.' — RNC (Police) (@RNC_PoliceNL) 17 June 2016