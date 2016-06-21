Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο «Χάρι Τρούμαν»

Στη ναυτική βάση Μαραθίου κατέπλευσε σήμερα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Χάρι Τρούμαν». Το αεροπλανοφόρο, το οποίο συνοδεύεται από άλλα τρία πλοία των ΗΠΑ, με τη βοήθεια ρυμουλκών κατευθύνθηκε σε ασφαλή προβλήτα της βάσης.

Το «Τρούμαν» θα παραμείνει για 4 ημέρες στη Σούδα, με σκοπό τον ανεφοδιασμό του, την αναψυχή και την ξεκούραση του πληρώματος, το οποίο θα έχει και την ευκαιρία να δει τις ομορφιές του τόπου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήδη έχουν «κλειστεί» εκδρομές σε διάφορα σημεία της Κρήτης ενώ καθημερινά θα γίνονται έξοδοι για την πόλη των Χανίων.

Το «Χάρι» Τρούμαν» ανήκει επιχειρησιακά στον 6ο Στόλο και εκτελεί κυρίως αποστολές στην περιοχή της Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου.

Έχει εκτόπισμα 90.000 τόνων, κινείται με 4 προπέλες αναπτύσσοντας ταχύτητα 30 κόμβων και με δύναμη, που δίνουν δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες. Το μήκος του αγγίζει τα 333 μέτρα, το πλάτος του 78 μέτρα και το ύψος του φτάνει τα 74 μέτρα. Έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 90 μαχητικών αεροσκαφών.

Διαθέτει 2.500 καμπίνες στις οποίες διαμένουν 3.500 μέλη πληρώματος και άλλα 2.500 άτομα, που αποτελούν το πλήρωμα και τους τεχνικούς των πολεμικών αεροσκαφών. Στο πλοίο παρασκευάζονται σε ημερήσια βάση 18.000 γεύματα και καταναλώνονται 1.500 κυβικά νερού.

Το «Χάρι Τρούμαν» διαθέτει δικό του τηλεοπτικό σταθμό ενώ εκδίδεται και εφημερίδα.