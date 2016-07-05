05.07.2016 18:54

«Στο σκαμνί» 104 για το «παραδικαστικό Νο. 2»

Την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για 104 κατηγορούμενους στην υπόθεση του αποκαλούμενου «παραδικαστικού Νο 2» για σωρεία κακουργηματικών πράξεων, αποφάσισε με βούλευμα του το Συμβούλιο Εφετών.
 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1143/2016 βούλευμα του, το Συμβούλιο Εφετών παραπέμπει σε δίκη επιχειρηματίες, δικηγόρους, κληρικό, συμβολαιογράφους και άλλους για, κατά περίσταση αδικήματα, που αφορούν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη από κοινού, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, απόπειρα εκβίασης, ψευδή βεβαίωση και άλλα.
 
Οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι ως μέλη κυκλώματος εντόπιζαν ακίνητα -φιλέτα, ακατοίκητα και εγκαταλελειμμένα, τα καταλάμβαναν αυθαίρετα και ιδρύοντας εικονικές εταιρίες τα εμφάνιζαν ως ιδιοκτησίας μελών του κυκλώματος με στόχο να τα ιδιοποιηθούν. Φέρονται επίσης, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από έρευνα εφετών ειδικών ανακριτών, να εξαπατούσαν δικαστήρια και να υπόσχονταν έναντι αμοιβής ευνοϊκές αποφάσεις δικαστηρίων επικαλούμενοι «καλές διασυνδέσεις» στη Δικαιοσύνη.
 
Στην δικογραφία καταγράφονται περιπτώσεις που τέτοιου είδους ακίνητα τέθηκαν παρανόμως σε διαδικασίες πλειστηριασμών. Η οργάνωση φαίνεται να λάμβανε για κάθε «εξυπηρέτηση» σε δικαστικές υποθέσεις ποσό 25 χιλιάδων ευρώ «ανά φάκελο».
 
Βασικός μάρτυρας στην υπόθεση, είναι δικηγόρος που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για υπόθεση καταπάτησης μεγάλης δασικής έκτασης, ο οποίος συμμετείχε στην δράση της οργάνωσης και το 2009 αποφάσισε να συνεργαστεί με τις αρχές.
 
Το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών διατάσσει τη διατήρηση της ισχύος συνολικά 36 ενταλμάτων σύλληψης για εμπλεκόμενους που παραμένουν ασύλληπτοι μέχρι σήμερα, καθώς και την σύλληψη ενός ακόμη κατηγορούμενου και την προσωρινή του κράτηση έως την οριστική εκδίκαση των σε βάρος του κατηγοριών.
