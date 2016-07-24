Ιράκ: 21 νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας του ISIS (Video)

Τουλάχιστον 21 είναι οι νεκροί και 35 οι τραυματίες από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που έγινε σήμερα σε προάστιο της Βαγδάτης.
Η επίθεση σημειώθηκε, το πρωί, σε ώρα αιχμής, όταν ένας βομβιστής αυτοκτονίας ενεργοποίησε το γεμάτο με εκρηκτικά γιλέκο του, σε σημείο ελέγχου των αρχών κοντά στο προάστιο Καντμίγια. Από την έκρηξη έπαθε καταστροφές το κτίριο του σταθμού ελέγχου, αλλά και οχήματα που βρίσκονταν εκεί.
Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.
