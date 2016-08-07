Τα …καγκουρό έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ στην κολύμβηση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ ολοκληρώθηκε η 1η ημέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης στους Ολυμπιακούς του Ρίο με την η Αυστραλία στα 4×100μ. ελεύθερο γυναικών να τερματίζει με 3:30.65!
Τα «καγκουρό» πήραν το δεύτερο σερί χρυσό τους μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες βελτιώνοντας το 3:30.98 που είχε η ίδια χώρα από τις 24 Ιουλίου 2014 στη Γλασκόβη, στους αγώνες της Κοινοπολιτείας.
Οι Αμερικανίδες τερμάτισαν στη δεύτερη θέση κάνοντας ρεκόρ ηπείρου με 3:31.89, ενώ την έκπληξη έκανε ο Καναδάς, που πλασαρίστηκε τρίτος με 3:32.89, αφήνοντας εκτός βάθρου την Ολλανδία, η οποία στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις είχε ένα χρυσό και τρία ασημένια μετάλλια.
Τα αποτελέσματα του τελικού στα 4Χ100μ. ελεύθερο γυναικών:
1. Αυστραλία 3:30.65 (Παγκόσμιο ρεκόρ) (ΜακΚίον, Ελμσλι, Μπρ.Κάμπελ, Κ.Κάμπελ)
2. ΗΠΑ 3:31.89 (Μάνιουελ, Γουέιτζιλ, Βόλμερ, Λεντέκι)
3. Καναδάς 3:32.89 (Μέινβιλ, Βαν Λάντεγκεμ, Ρακ, Όλεκσιακ)
4. Ολλανδία 3:33.81
5. Σουηδία 3:35.90
6. Ιταλία 3:36.78
7. Γαλλία 3:37.45
8. Ιαπωνία 3:37.78
Πηγή: sdna.gr
