07.08.2016 07:34

Τα …καγκουρό έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ στην κολύμβηση

Με ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ ολοκληρώθηκε η 1η ημέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης στους Ολυμπιακούς του Ρίο με την η Αυστραλία στα 4×100μ. ελεύθερο γυναικών να τερματίζει με 3:30.65!

Τα «καγκουρό» πήραν το δεύτερο σερί χρυσό τους μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες βελτιώνοντας το 3:30.98 που είχε η ίδια χώρα από τις 24 Ιουλίου 2014 στη Γλασκόβη, στους αγώνες της Κοινοπολιτείας.

Οι Αμερικανίδες τερμάτισαν στη δεύτερη θέση κάνοντας ρεκόρ ηπείρου με 3:31.89, ενώ την έκπληξη έκανε ο Καναδάς, που πλασαρίστηκε τρίτος με 3:32.89, αφήνοντας εκτός βάθρου την Ολλανδία, η οποία στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις είχε ένα χρυσό και τρία ασημένια μετάλλια.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 4Χ100μ. ελεύθερο γυναικών:

1. Αυστραλία  3:30.65 (Παγκόσμιο ρεκόρ)    (ΜακΚίον, Ελμσλι, Μπρ.Κάμπελ, Κ.Κάμπελ)

2. ΗΠΑ           3:31.89    (Μάνιουελ, Γουέιτζιλ, Βόλμερ, Λεντέκι)

3. Καναδάς     3:32.89    (Μέινβιλ, Βαν Λάντεγκεμ, Ρακ, Όλεκσιακ)

4. Ολλανδία    3:33.81

5. Σουηδία      3:35.90

6. Ιταλία          3:36.78

7. Γαλλία        3:37.45

8. Ιαπωνία      3:37.78

Πηγή: sdna.gr

