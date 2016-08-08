Ρίο 2016: Η Κύπρος στρέφει το βλέμμα της σε Κοντίδη και Καριόλου

Στη Μαρίνα ντα Γκλόρια, στην ανατολική πλευρά του Ρίο, μεταφέρεται σήμερα το κυπριακό ενδιαφέρον στους 31ους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Οι δύο Κύπριοι ιστιοπλόοι, ο Παύλος Κοντίδης στα Laser και ο Ανδρέας Καριόλου στα RS:X ξεκινούν την πολυήμερη προσπάθεια τους στην κλάση τους, με στόχο να δώσουν το παρών τους στην κούρσα μεταλλίων. Εκεί ο Κοντίδης θέλει να πάρει το χρυσό μετάλλιο, ενώ ο έμπειρος Καριόλου -που αγωνίζεται στην 4η του Ολυμπιάδα- ξέρει πως αν μπει στη medal race, όλα θα είναι ανοικτά.

«Οι συνθήκες στο νερό (σ.σ. του κόλπου Guanabara, όπου βρίσκεται ο χώρος διεξαγωγής του αθλήματος) δεν είναι καθόλου καλές, όμως όπως είναι άσχημες για μένα, είναι άσχημες και για τους αντιπάλους μου. Έτσι θα είμαστε όλοι στο ίδιο σημείο εκκίνησης», λέει ο Παύλος Κοντίδης, ο οποίος μετά την τιμή να μεταφέρει την κυπριακή σημαία στην τελετή έναρξης, πλέον συγκεντρώνεται στον αγώνα του.

Ο αργυρός Ολυμπιονίκης στο Λονδίνο το 2012 -εκεί όπου έγινε ο πρώτος Κύπριος που πήρε Ολυμπιακό μετάλλιο μετά από 116 χρόνια- δεν κρύβει πως το 2016 θέλει να ανέβει ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά στο βάθρο. «Η πίεση που υπάρχει για το χρυσό τη χρησιμοποιώ υπέρ μου. Ξέρω πως η πατρίδα μου περιμένει πολλά από μένα και αυτό με πεισμώνει και μου δίνει ώθηση», λέει ο ίδιος.

Ο Κοντίδης θα αγωνιστεί από σήμερα έως τις 13 Αυγούστου σε δέκα ιστιοδρομίες και ασφαλώς στόχος είναι να είναι παρών σε ψηλό πλασάρισμα στις 15 Αυγούστου στην κούρσα μεταλλίων, όπου θα διεκδικήσει το μετάλλιο.

Στο μεταξύ, το απόγευμα θα μπει για πρώτη φορά στο νερό της Μαρίνα ντα Γκλόρια και ο Ανδρέας Καριόλου. Ο 34χρονος έμπειρος ιστιοπλόος (13ος σε Αθήνα και Πεκίνο, 17ος στον κόσμο στο Λονδίνο) γνωρίζει πολύ καλά τον αγωνιστικό στίβο, έχοντας έρθει αρκετές φορές για προετοιμασία στο Ρίο.

«Νιώθω καλά, είμαι έτοιμος. Ο στόχος μου είναι να μπω στον τελικό (σ.σ. κούρσα μεταλλίων) που θα γίνει στις 14 Αυγούστου», συμπλήρωσε. Στην ιστιοπλοΐα, η παρουσία στο medal race συχνά φέρνει ανατροπές και εκεί όλα παίζονται. Για την εμπειρία του, ο Καριόλου τόνισε πως στο Ρίο ίσως να μην παίξει τόσο μεγάλο ρόλο: «Είναι καλό κυρίως για το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά είναι απρόβλεπτες οι καιρικές συνθήκες στο Ρίο, κάτι που ανοίγει αρκετά το παιχνίδι. Ο στίβος εδώ είναι ιδιόμορφος και οι αλλαγές του αέρα απρόβλεπτες». Ο Καριόλου θα αγωνιστεί από σήμερα εως τις 12 Αυγούστου σε δώδεκα ιστιοδρομίες. Στις 14 του μήνα είναι προγραμματισμένο το medal race.