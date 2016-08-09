Κυρίτσης για Σακκά – Σεϊσίδη : Καλύτερα δέκα ένοχοι εκτός φυλακής παρά ένας αθώος μέσα

«Κανείς που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο δημοκρατικό τόξο δε θα διαφωνήσει με το θέμα της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» τόνισε την Τρίτη στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Γιώργος Κυρίτσης.

Ο κ. Κυρίτσης δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι αυστηρή στο θέμα της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος πιστεύει τη φράση ότι «είναι καλύτερα να βρίσκονται 10 ένοχοι εκτός φυλακής παρά ένας αθώος μέσα.»

Ο Γιώργος Κυρίτσης διευκρίνισε ότι αναφέρθηκε στο θέμα των συλλήψεων Σακκά – Σεϊσίδη τόσο επειδή είναι στην επικαιρότητα, όσο επειδή υπήρξαν καταγγελίες των συλληφθέντων για κακομεταχείριση τους από την αστυνομία.

Κληθείς να σχολιάσει αν οι συγκεκριμένες συλλήψεις ήταν επιτυχία της αστυνομίας, ο βουλευτής είπε ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, όταν υπάρχει ένταλμα ακολουθεί η σύλληψη.

Σημείωσε ακόμα ότι από την περίοδο που ανέλαβε υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο Νίκος Τόσκας, τα πράγματα στην αστυνομία έχουν βελτιωθεί.

Ειδικά για τους Σακκά και Σεϊσίδη τόνισε ότι το δικαστήριο θα κρίνει αν είναι ένοχοι, ωστόσο – χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στους συγκεκριμένους – είπε ότι υπάρχουν στοιχεία στοχοποίησης στις υποθέσεις που εμπλέκονται.

“Δεν είναι καλή η συμφωνία για το Ελληνικό”

Αναφερόμενος εξάλλου στην ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, δήλωσε ότι αν περνούσε από το χέρι του, θα υλοποιούνταν η μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που θα ήταν καλύτερη για το δημόσιο συμφέρον.

Δήλωσε ακόμη ότι η συμφωνία θα προχωρήσει αναγκαστικά, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος δημόσιου συμφέροντος. Ειπέ μάλιστα ότι η συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση είναι καλύτερη από την αρχική, αλλά δεν είναι καλή, και θα είναι ακόμα καλύτερη αν συνεχίζει να βελτιώνεται.

Απαντώντας δε σε ερώτηση για το τι μηνύματα στέλνουμε στους επενδύτες, σχολίασε ότι «στέλνουμε το μήνυμα ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι… Υπάρχουν κανόνες».

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών δήλωσε ότι «πρόκειται για τον σωστό τρόπο, η διαδικασία τηρείται απρόσκοπτα ενώ αν η αντιπολίτευση είχε τηρήσει άλλη στάση στο θέμα του ΕΣΡ τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο ομαλά».

Αποστάσεις Παρασκευόπουλου

Σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του Γιώργου Κυρίτση περί διώξεων «φρονηματικού χαρακτήρα» πήρε στο μεταξύ μέσω του ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, ενώ διαχώρισε ευθέως τη θέση του για τη δήλωσή του κ. Κυρίτση ότι «δουλειά του κράτους είναι η νομιμότητα και δουλειά των κινημάτων η υπεράσπιση των δικαιωμάτων».

«Δεν συνάδουν με τις δικές μου απόψεις οι δηλώσεις για φρονηματικού χαρακτήρα συλλήψεις Σακκά και Σεϊσίδη» ξεκαθάρισε από την πλευρά της στον σταθμό μας η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη.

Αναφερόμενος στις διαφορετικές προσεγγίσεις στα θέματα Δικαιοσύνης ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Κώστας Μπάρκας δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου με τις αναφορές του κ. Κυρίτση για προστασία των δικαιωμάτων των συλληφθέντων.

Πηγή: ΣΚΑΙ