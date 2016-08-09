Ρίο 2016: Δεν έχω κανέναν απολύτως σεβασμό για τους ντοπαρισμένους

Το θέμα της χρήσης απαγορευμένων ουσιών έχει προκαλέσει «ναυμαχία» μεταξύ των καλύτερων αθλητών/τριών στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Μετά την κόντρα των Αμερικανών με τους Ρώσους και τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων, για την περίπτωση της Γιούλια Εφίβοβα και τις εναντίον της δηλώσεις από την Λιλι Κινγκ και τον Μάικλ Φελπς, οι φίλαθλοι στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Ρίο αποδοκίμασαν και τον Σουν Γιανγκ.

Ο Κινέζος πρωταθλητής κατέκτησε το τρίτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά στα 200μ. ελεύθερο. Ο Ολυμπιονίκης του Λονδίνου σε 400μ. (όπου φέτος έχασε από τον Μακ Χόρτον) και 1.500μ. ήταν ο νικητής στον τελικό του αγωνίσματος με 1:44.65 και ανέβηκε στηην κορυφή του βάθρου. Οι φίλαθλοι τον αποδοκίμασαν, καθώς το 2014 είχε εμπλακεί σε υπόθεση χρήσης απαγορευμένων φαρμάκων.

Τότε η κολυμβητική ομοσπονδία της Κίνας (CSA), αφού αρχικά τον είχε τιμωρήσει με τρόμηνο αποκλεισμό για θέματα ντόπινγκ, μετά τον αθώωσε, αποδεχόμενη τα επιχειρήματα του. Σύμφωνα με την «CSA», ο Σουν Γιανγκ κατέθεσε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, πείθοντας πως δεν γνώριζε ότι η ουσία απαγορεύεται, καθώς λάμβανε με ιατρική συνταγή το φάρμακο «Vasorel» για την αντιμετώπιση προβλήματος στην καρδιά του.

Ο Σουν ξεκίνησε να παίρνει το «Vasorel» από το 2008, όταν άρχισε να υποφέρει από ταχυκαρδία. Η ουσία «τριμεταζιδίνη» είναι αξιόπιστη ως προς την αύξηση της στεφανιαίας εφεδρείας, προστέθηκε δε στον κατάλογο των απαγορευμένων αναβολικών ουσιών τον Ιανουάριο του 2014. Οι εξηγήσεις του, όμως, μπορεί να έγιναν αποδεκτές από την ομοσπονδία της χώρας του, αλλά όχι από τους αθλητές της κολύμβησης.

Ο Γάλλος κολυμβητής, Καμίλ Λακούρ, πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο και 5ος στην κούρσα του Ρίο Ντε Τζανέιρο, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Κινέζο Ολυμπιονίκη, βλέποντας να πανηγυρίζει το χρυσό μετάλλιο: «Οταν τον είδα να πανηγυρίζει στο βάθρο, είχα μια έντονη δυσφορία, ήθελα να κάνω εμετό! Μου προκαλεί εμετό γιατί έκανε χρήση φαρμάκων, έδωσε κάποιες αστείες δικαιολογίες και αθωώθηκε», δήλωσε σχετικά σε ραδιόφωνο της πατρίδας του και συνέχισε στο ίδιο ύφος:

«Είμαι στεναχωρημένος για την κατάντια του αθλήματος. Ελπίζω πως η FINA (σ.σ. διεθνής κολυμβητική ομοσπονδία) να βρει τον τρόπο να καθαρίσει τους αγώνες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό και αποτελεί αδικία, για όσους παλεύουν και δουλεύουν σκληρά, χωρίς ντόπινγκ, για να διακριθούν.» Με την άποψη του Λακούρ συμφώνησε και ο Αυστραλός χρυσός Ολυμπιονίκης στα 400μ ελεύθερο, Μακ Χόρτον, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για τον Κινέζο Ολυμπιονίκη, τον οποίο νίκησε στο Ρίο, αρκέστηκε να δηλώσει: «Δεν έχω κανέναν απολύτως σεβασμό για τους ντοπαρισμένους.»