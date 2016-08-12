Τρόποι για να νικήσετε τον εθισμό στη ζάχαρη

Ο εθισμός στη ζάχαρη έχει τις βάσεις του στην παιδική ηλικία, καθώς οτιδήποτε την περιέχει μετατρέπεται σε επιβράβευση για τα παιδιά.

Μεγαλώνοντας όμως διαπιστώνουμε τις ολέθριες επιπτώσεις της στην υγεία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εθισμός στην ζάχαρη είναι επικίνδυνος όχι μόνο για το βάρος ή τα δόντια, αλλά και για μια σειρά σοβαρών παθήσεων και καταστάσεων, όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά, η αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού αλλά και η στέρηση της ενέργειας από τον οργανισμό.

Πώς μπορεί όμως κάποιος να αμβλύνει τις επιπτώσεις της ζάχαρης;

Παρακάτω θα δείτε απλούς τρόπους και πώς λειτουργούν:

Πίνετε πολύ νερό

Το σώμα συχνά αντιλαμβάνεται τη δίψα ως ανάγκη για κάτι γλυκό. Όταν νιώθετε την επιθυμία για ζάχαρη, πίνετε πολύ νερό και θα δείτε την λιγούρα να υποχωρεί.

Τρώτε συχνά

Κάνετε πέντε γεύματα την ημέρα, δύο κυρίως και τρία σνακ, ώστε να κρατάτε τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σταθερά. Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε την μέρα σας είναι το καλό πρωινό.

Προσοχή στην «κρυμμένη» ζάχαρη

Τα περισσότερα τυποποιημένα προϊόντα, σε κάποια δεν πάει καν το μυαλό μας, περιέχουν ζάχαρη. Γι’ αυτό πριν την κατανάλωσή τους, διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες.

Αποφύγετε τα επεξεργασμένα προϊόντα

Όσο πιο κοντά στην αρχική του μορφή βρίσκεται ένα τρόφιμο, τόσο λιγότερη επεξεργασία -άρα και ζάχαρη- περιέχει.

Υποκατάστατα με μέτρο

Η αντικατάσταση της ζάχαρης με κάποιο υποκατάστατο δεν μειώνει την επιθυμία για κάτι γλυκό. Αντίθετα μπορεί να είναι πιο βλαβερή απ’ ότι μια κουταλιά μαύρη ζάχαρη ή μέλι.

Φάτε ένα φρούτο

Ο πιο υγιεινός τρόπος για να «υποκύψετε» στην ανάγκη σας για ζάχαρη είναι να επιλέξετε αντί για μια πλάκα σοκολάτα, ένα φρούτο.

Προσθέστε μπαχαρικά

Κάποια μπαχαρικά όπως η κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το γαρύφαλλο και το κάρδαμο «γλυκαίνουν» με φυσικό τρόπο τα φαγητά και μειώνουν την επιθυμία μας για ζάχαρη.

Γυμναστείτε

Όποια μορφή άσκησης και αν επιλέξετε, θα σας γεμίσει ενέργεια και θα σας προστατεύσει από την παγίδα να την αναζητήσετε σε κάτι γλυκό.

Πηγή: onmed.gr