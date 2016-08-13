search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:16
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2016 15:12

Πρόσκληση του δημάρχου Ρόδου στον Φελπς: Έλα στην πατρίδα του Λεωνίδα του Ρόδιου

13.08.2016 15:12
Πρόσκληση του δημάρχου Ρόδου στον Φελπς: Έλα στην πατρίδα του Λεωνίδα του Ρόδιου - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Συγχαρητήρια επιστολή και πρόσκληση να επισκεφτεί τη Ρόδο, την πατρίδα του Λεωνίδα του Ρόδιου, απέστειλε ο δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, στον Αμερικανό ολυμπιονίκη Μάικλ Φελπς που κατέρριψε το ρεκόρ που διατηρούσε για 2000 χρόνια, από το 2ο αιώνα π.Χ, του αρχαίου ολυμπιονίκη Λεωνίδα του Ρόδιου, ο οποίος είχε κατακτήσει δώδεκα μετάλλια σε τέσσερις συνεχόμενες Ολυμπιάδες.

Πρόσκληση επίσης απηύθυνε ο δήμαρχος Ρόδου και στην Ελληνίδα ολυμπιονίκη ‘Αννα Κορακάκη με σκοπό να τιμηθεί στο νησί στο πλαίσιο αγώνων των σκοπευτικών ομάδων των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών Τραπεζών που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο στη Ρόδο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moni esfigmenou agio oros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3.8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

adonis_airbnb
ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν διαμονή σε Airbnb για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά του Αιγαίου – Πιλοτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Υγείας

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;» στο Θέατρο Λαμπέτη – Σε σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα

elas-topiki-aftodioikisi-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει τις προτάσεις για την για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δείτε live

seismos-japan
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού – Αρκετοί τραυματίες, κατέρρευσαν κτίρια (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 13:13
moni esfigmenou agio oros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3.8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

adonis_airbnb
ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν διαμονή σε Airbnb για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά του Αιγαίου – Πιλοτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Υγείας

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;» στο Θέατρο Λαμπέτη – Σε σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα

1 / 3