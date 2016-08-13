Πρόσκληση του δημάρχου Ρόδου στον Φελπς: Έλα στην πατρίδα του Λεωνίδα του Ρόδιου

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Συγχαρητήρια επιστολή και πρόσκληση να επισκεφτεί τη Ρόδο, την πατρίδα του Λεωνίδα του Ρόδιου, απέστειλε ο δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, στον Αμερικανό ολυμπιονίκη Μάικλ Φελπς που κατέρριψε το ρεκόρ που διατηρούσε για 2000 χρόνια, από το 2ο αιώνα π.Χ, του αρχαίου ολυμπιονίκη Λεωνίδα του Ρόδιου, ο οποίος είχε κατακτήσει δώδεκα μετάλλια σε τέσσερις συνεχόμενες Ολυμπιάδες.

Πρόσκληση επίσης απηύθυνε ο δήμαρχος Ρόδου και στην Ελληνίδα ολυμπιονίκη ‘Αννα Κορακάκη με σκοπό να τιμηθεί στο νησί στο πλαίσιο αγώνων των σκοπευτικών ομάδων των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών Τραπεζών που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο στη Ρόδο.