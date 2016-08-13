Ρίο 2016: Η τρομερή ιστορία πίσω από τον Σιγκαπουριανό που κέρδισε τον Φελπς (Photo)

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Στο Ρίο ο Μάικλ Φελπς ηττήθηκε, στην τελευταία ατομική διαδρομή της καριέρας του, από έναν 22χρονο Σιγκαπουριανό, ο οποίος έκανε πραγματικότητα ένα όνειρό του.

Στο Ρίο ο Μάικλ Φελπς ηττήθηκε, στην τελευταία ατομική διαδρομή της καριέρας του, από έναν 22χρονο Σιγκαπουριανό, ο οποίος έκανε πραγματικότητα ένα όνειρό του.

Πριν από οκτώ χρόνια, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, ο Τζο Σκούλινγκ ήταν 14 χρόνων. Είχε ήδη αρχίσει να ασχολείται με την κολύμβηση και όταν η εθνική ομάδα κολύμβησης των ΗΠΑ έκανε προετοιμασία στη Σιγκαπούρη, λίγο πριν ταξιδέψει στο Πεκίνο, ο πιτσιρικάς τότε είχε την ευκαιρία όχι μόνο να δει τον θρύλο της κολύμβησης να αγωνίζεται, αλλά επίσης να τον συναντήσει και να βγάλει μαζί του μια φωτογραφία.

Οκτώ χρόνια μετά Φελπς και Σκούλινγκ φωτογραφήθηκαν και πάλι μαζί. Αυτήτη φορά ήταν πρώτα μέσα στην πισίνα του Ρίο και κατόπιν στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και ο Σκούλινγκ ήταν στο πρώτο σκαλί με το χρυσό μετάλλιο περασμένο στο λαιμό του και ο Αμερικανός ήταν δεύτερος! O Φελπς είχε δώσει τότε συμβουλές στον 14χρονο Τζο, αλλά που να φανταζόταν ότι μερικά χρόνια μετά θα ήταν αυτός ο πιτσιρικάς που θα του στερούσε τη νίκη στο τελευταίο ατομικό αγώνισμα της μεγάλης καριέρας του.

«Βλέπω σήμερα εκείνη την φωτογραφία και δεν χαμογελάω από το άγχος. Αν δεν ήταν ο Μάικλ δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Ήταν το είδωλό μου. Ήθελα να του μοιάσω. Είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα να γίνω καλύτερος κολυμβητής» είπε μετά την κούρσα ο Σκούλινγκ. «Δεν νομίζω ότι μπορώ καν να συγκριθώ με αυτούς τους τρεις τύπους που κάθονται δίπλα του (σ.σ. Φελπς, Λε Κλος και Τσεχ που κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο). Είμαι, όμως, η απόδειξη ότι και αθλητές από μικρές χώρες μπορούν να νικήσουν τους μεγάλους» συμπλήρωσε ο κολυμβητής από τη Σιγκαπούρη.

Ο Σκούλινγκ αποκάλυψε και τι του είπε ο κολυμβητής από τη Βαλτιμόρη μετά τον αγώνα. «Μου είπε ‘καλή δουλειά’. Του είπα να συνεχίσει για άλλα τέσσερα χρόνια και να τα ξαναπούμε στο Τόκιο. Και μου απάντησε: ‘Δεν υπάρχει περίπτωση΄».

Πηγή: SDNA