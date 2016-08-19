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19.08.2016 08:43

Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, ο Φελπς δεν είχε και πολύ όρεξη για δημοσιογράφους (Video)

19.08.2016 08:43
Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, ο Φελπς δεν είχε και πολύ όρεξη για δημοσιογράφους (Video) - Media

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Ο Μάικλ Φέλπς γύρισε πίσω στις ΗΠΑ με την γυναίκα και τον τριών μηνών γιό του την Τετάρτη το πρωί, μετά από παραμονή σχεδόν 2 εβδομάδων στο Ρϊο για του Ολυμπιακούς του 2016ύς του 2016, όπου για μια ακόμα φορά έγραψε ιστορία κερδίζοντας το 23ο χρυσό του μετάλλιο. Όπως πολλοί θα υπέθεταν, ο πιο γνωστός Ολυμπιονίκης, πιθανών, όλων των εποχών ήταν αρκετά κουρασμένος μετά από την μακρά πτήση του και απλά ήθελε να γυρίσει σπίτι.

Με άλλα λόγια, ο Φελπς δεν είχε και πολύ διάθεση για τους δημοσιογράφους από το Good Morning Arizona που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο. Προσπάθησε να μείνει απαρατήρητος, περπατώντας με το κεφάλι του κάτω, κάτι που από ότι φαίνεται δεν έπιασε καθώς οι δημοσιογράφοι τον εντόπισαν και άρχισαν να τον ακολουθούν κάνοντας του τις συνηθισμένες ερωτήσεις. Ο Φελπς δεν φάνηκε και πολύ χαρούμενος για αυτό.

«Δεν θα απαντήσω σε καμία από τις ερωτήσεις σας παιδιά», τους είπε. «Αν μπορείτε να μου δώσετε λίγο χώρο καθώς προσπαθώ να πάω με την οικογένειά μου σπίτι, θα το εκτιμούσα».

Ο Ολυμπιονίκης μετά πρόσφερε το Good Morning Arizona να έρθει σε επαφή με τον ατζέντη του αν θέλουν κάποιες δηλώσεις. «Το εκτιμώ που ήρθατε, αλλά προσπαθώ να πάω με ασφάλεια την οικογένεια μου σπίτι, και αυτό είναι που έχει μεγαλήτερη σημασία αυτήν την στιγμή». 

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