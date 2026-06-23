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23.06.2026 15:29

Ozzy Osbourne: Έγιναν τα αποκαλυπτήρια τεράστιου αγάλματος του «Πρίγκιπα του Σκότους» στο Hellfest (photos/videos)

23.06.2026 15:29
Ozzy-Osbourne-statue

Tα αποκαλυπτήρια τεράστιου αγάλματος του αείμνηστου Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) έγιναν στο φετινό Φεστιβάλ Hellfest στη Γαλλία.

Η χήρα του αείμνηστου θρύλου της heavy metal, Σάρον Όσμπορν (Sharon Osbourne) κοινοποίησε βίντεο με το γιγάντιο γλυπτό στον λογαριασμό της στο Instagram λίγες ώρες πριν αρχίσει το Φεστιβάλ στην Κλισόν.

Μαζί με τα κοντινά πλάνα του εντυπωσιακού έργου τέχνης, η Σάρον έγραψε: «Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να βρίσκομαι στο Hellfest για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Όζι. Δυστυχώς, είχα μια απροσδόκητη επίσκεψη στο νοσοκομείο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Όλιβιέ Γκαρνιέ, τον Μπεν Μπαρμπό και σε όλους στο Hellfest. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον @philippe_pasqua_officiel για το απολύτως εκπληκτικό άγαλμα!».

Όπως ανέφερε η Σάρον Όσμπορν το άγαλμα δημιουργήθηκε από τον Γάλλο σύγχρονο καλλιτέχνη Philippe Pasqua. Έχει ύψος περίπου 7 μέτρα και βάρος περίπου 4,5 τόνους (7,2 τόνων με τη βάση του).

Το άγαλμα του Όζι ακολουθεί τα βήματα ενός κολοσσιαίου γλυπτού που απεικονίζει τον Λέμι Κίλμιστερ (Lemmy Kilmister) των Motörhead, το οποίο έχει γίνει μόνιμο στο Φεστιβάλ Μetal από τότε που έκανε το ντεμπούτο του εκεί το 2022. Το άγαλμα του Όζι Όσμπορν θα παρουσιάζεται επίσης στο Φεστιβάλ κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής.

Το Φεστιβάλ του 2026 περιελάμβανε ειδικό αφιέρωμα στον «Πρίγκιπα του Σκότους»: τον Όζι Όσμπορν, ο οποίος απεβίωσε στις 22 Ιουλίου 2025.

Στο Φεστιβάλ στη Γαλλία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Iron Maiden, Limp Bizkit, The Offspring και Bring Me the Horizon.

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