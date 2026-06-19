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19.06.2026 14:27

The Beatles: Βρέθηκε σπάνιο στιγμιότυπο από εμφάνισή τους σε εκπομπή του BBC το 1964 (photos)

19.06.2026 14:27
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credit: AP

Υλικό από ταινία των Beatles με την εμφάνισή τους στην εκπομπή «Top Of The Pops» του BBC, που είχε χαθεί φέρεται να βρέθηκε και θα αποκατασταθεί.

Το συγκρότημα εμφανίστηκε στην εμβληματική εκπομπή στις 19 Μαρτίου 1964 για να ηχογραφήσει τις ερμηνείες των τραγουδιών «Can’t Buy Me Love» και «You Can’t Do That», την A και Β πλευρά ενός single που κυκλοφόρησε την επόμενη μέρα και το οποίο έγινε το τέταρτο Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως πολλά πρώιμα επεισόδια του «Top Of The Pops», ωστόσο, το υλικό δεν διατηρήθηκε από το BBC και δεν έχει προβληθεί εδώ και δεκαετίες.

Τώρα, η ομάδα διατήρησης ταινιών Film Is Fabulous δήλωσε στο πρόσφατο Συνέδριο Βρετανών Συλλεκτών Ταινιών στο Σάρεϊ ότι εντόπισαν ένα αρνητικό 35 χιλιοστών του BBC από την εμφάνιση των Beatles.

Όπως ανέφεραν, η οικογένεια ενός αποβιώσαντος πρώην επαγγελματία του κλάδου τους παρέδωσε την πολύτιμη ταινία και θα εργαστούν για την αποκατάσταση του υλικού και την επιστροφή του στα Αρχεία του BBC.

«Θα διεξαχθούν επίσης συζητήσεις με άλλα τμήματα της εταιρείας για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο σε ένα ευρύ κοινό», αναφέρεται σε ανάρτηση στη σελίδα της ομάδας Film Is Fabulous στο Facebook.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 15:47
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