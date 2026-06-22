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22.06.2026 13:02

Bad Bunny: Έγραψε ιστορία ως ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα από περιοδείες

22.06.2026 13:02
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credit: AP

Ο Bad Bunny έγραψε επίσημα ιστορία ως ο πρώτος λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα από περιοδείες.

Σύμφωνα με το Billboard, το ιστορικό ορόσημο τοποθετεί τον πορτορικανό σούπερ σταρ σε μια ελίτ κατηγορία με λιγότερους από 25 καλλιτέχνες που κάνουν περιοδείες παγκοσμίως και έχουν ξεπεράσει ποτέ το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε πωλήσεις εισιτηρίων συναυλιών.

Το επίτευγμα έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης επιτυχίας της τεράστιας παγκόσμιας περιοδείας του, Debí Tirar Más Fotos. Η διεθνής περιοδεία για την προώθηση του έκτου άλμπουμ του έχει ήδη αποφέρει 360 εκατομμύρια δολάρια και έχουν πουληθεί 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια για 41 συναυλίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή έχει γίνει επίσημα η περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία του Billboard χωρίς εμφανίσεις στις ΗΠΑ.

Η παγκόσμια πορεία ζωντανών συναυλιών ξεκίνησε αρχικά τον Νοέμβριο του 2025 στο Σάντο Ντομίνγκο και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2026, αφού προστέθηκαν 57 σταθμοί σε πολλές ηπείρους λόγω της συντριπτικής ζήτησης.

Όταν ο Bad Bunny ανακοίνωσε την παγκόσμια περιοδεία Debí Tirar Más Fotos πέρυσι, το γεγονός ότι το πρόγραμμά του δεν περιελάμβανε καμία συναυλία στις ΗΠΑ ήταν ένα ευρέως διαδεδομένο θέμα συζήτησης. Δεν είναι η πρώτη περιοδεία ενός διεθνούς σούπερ σταρ που απέφυγε τις συναυλίες στις ΗΠΑ, αλλά τώρα είναι η μεγαλύτερη.

Η εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία του Bad Bunny, World’s Hottest Tour του 2022 απέφερε 314,4 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις εισιτηρίων. Ήταν ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης Top Artists του Billboard στο τέλος της χρονιάς.

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