Φουντώνει η κόντρα ΙΣΑ – ΑΥΓΗΣ για τα κρούσματα ελονοσίας – Σκληρή απάντηση Πατούλη

Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ Γ. Πατούλη με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑΥΓΗ»

Οι κομματικές παρωπίδες των συντακτών της εφημερίδας «ΑΥΓΗ» κάνουν κακό στην υγεία των πολιτών

Η κομματικά κατευθυνόμενη δημοσιογραφία βλάπτει τη Δημοκρατία. Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας και η αήθης επίθεση που εξαπολύει στο πρόσωπό μου, ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εκθέτει τον συντάκτη που το υπογράφει.

Αν για τους συντάκτες της εφημερίδας Αυγή, όλα στο χώρο της υγείας είναι καλώς καμωμένα, δυστυχώς γι αυτούς η πραγματικότητα τους διαψεύδει.

Τα προβλήματα είναι πολλά και κάθε μέρα που περνά, γίνονται και περισσότερα και οξύτερα.

Αποκλειστικά υπεύθυνοι γι αυτή την κατάσταση, είναι η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και όσοι υπερασπίζονται τις ανθρωποκτόνες πολιτικές τους.

Ανάμεσα σε αυτούς τους υποστηρικτές, είναι και η εφημερίδα Αυγή.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν με πτοεί η κατ’ εξακολούθηση στοχοποίησή μου.

Εδώ έφτασε η συγκεκριμένη εφημερίδα να στοχοποιεί και να συκοφαντεί τους Έλληνες και τις Ελληνίδες Ολυμπιονίκες. Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ θα σεβόντουσαν οι θαυμαστές του Γκαίμπελς;

Είναι σαφές ότι στη ζωή τους κάποιοι θητεύουν στο πεδίο της προσφοράς και κάποιοι στο πεδίο της παραπληροφόρησης και της μαύρης προπαγάνδας…

Ξεχνούν οι συντάκτες της Αυγής ότι για τις δραματικές συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων δεν ήταν ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ που πρώτος μίλησε, αλλά ο κ. Μπένος, αντιπρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, από τις αρχές του καλοκαιριού.

Ούτε ευθύνεται ο ΙΣΑ για το γεγονός ότι 12 Δήμοι της χώρας είναι σε καραντίνα, εξαιτίας της ελονοσίας.

Μήπως ξέχασαν οι συντάκτες της Αυγής τα 197 θύματα φέτος από τον Η1Ν1 λόγω της ανεπαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού;

Τις δεκάδες κλειστές ΜΕΘ εξαιτίας της μη πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρωπίνων ζωών;

Την ολιγωρία διορισμού Διοικήσεων στα Νοσοκομεία;

Τη διάλυση των ΠΕΔΥ και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας;

Η ανίκανη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (Πολάκης, Ξανθός, Μπασκόζος) είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την υγειονομική κατάντια της χώρας σήμερα και όχι βέβαια οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, τους οποίους η Αυτοδιοίκηση και ο Ιατρικός Κόσμος της χώρας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.