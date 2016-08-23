search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 17:14
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2016 12:58

Φουντώνει η κόντρα ΙΣΑ – ΑΥΓΗΣ για τα κρούσματα ελονοσίας – Σκληρή απάντηση Πατούλη

23.08.2016 12:58
Ο Πατούλης είδε Καραμανλή - Media

«Οι κομματικές παρωπίδες των συντακτών της εφημερίδας «ΑΥΓΗ» κάνουν κακό στην υγεία των πολιτών» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρους του Ιατρικού Συλλόγου

 

 

Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ Γ. Πατούλη με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑΥΓΗ»

Οι κομματικές παρωπίδες των συντακτών της εφημερίδας «ΑΥΓΗ» κάνουν κακό στην υγεία των πολιτών

Η κομματικά κατευθυνόμενη δημοσιογραφία βλάπτει τη Δημοκρατία. Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας και η αήθης επίθεση που εξαπολύει στο πρόσωπό μου, ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εκθέτει τον συντάκτη που το υπογράφει.

Αν για τους συντάκτες της εφημερίδας Αυγή, όλα στο χώρο της υγείας είναι καλώς καμωμένα, δυστυχώς γι αυτούς η πραγματικότητα τους διαψεύδει.

Τα προβλήματα είναι πολλά και κάθε μέρα που περνά, γίνονται και περισσότερα και οξύτερα.

Αποκλειστικά υπεύθυνοι γι αυτή την κατάσταση, είναι η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και όσοι υπερασπίζονται τις ανθρωποκτόνες πολιτικές τους.

Ανάμεσα σε αυτούς τους υποστηρικτές, είναι και η εφημερίδα Αυγή.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν με πτοεί η  κατ’ εξακολούθηση στοχοποίησή μου.

Εδώ έφτασε η συγκεκριμένη εφημερίδα να στοχοποιεί και να  συκοφαντεί τους Έλληνες και τις Ελληνίδες Ολυμπιονίκες. Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ θα σεβόντουσαν οι θαυμαστές του Γκαίμπελς;

Είναι σαφές ότι στη ζωή τους κάποιοι θητεύουν στο πεδίο της προσφοράς και κάποιοι στο πεδίο της παραπληροφόρησης και της μαύρης προπαγάνδας…

Ξεχνούν οι συντάκτες της Αυγής ότι για τις δραματικές συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων δεν ήταν ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ που πρώτος μίλησε, αλλά ο κ. Μπένος, αντιπρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, από τις αρχές του καλοκαιριού.

Ούτε ευθύνεται ο ΙΣΑ για το γεγονός ότι 12 Δήμοι της χώρας είναι σε καραντίνα, εξαιτίας της ελονοσίας.

Μήπως ξέχασαν οι συντάκτες της Αυγής  τα 197 θύματα φέτος από τον Η1Ν1 λόγω της ανεπαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού;

Τις δεκάδες κλειστές ΜΕΘ εξαιτίας της μη πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρωπίνων ζωών;

Την ολιγωρία διορισμού Διοικήσεων στα Νοσοκομεία;

Τη διάλυση των ΠΕΔΥ και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας;

Η ανίκανη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (Πολάκης, Ξανθός, Μπασκόζος) είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την υγειονομική κατάντια της χώρας σήμερα και όχι βέβαια οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, τους οποίους η Αυτοδιοίκηση και ο Ιατρικός Κόσμος της χώρας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές πώλησης και ενοικίασης – Ποιες περιοχές πρωταγωνιστούν

mpeos_2204_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αχιλλέας Μπέος: Δεν τον χάλασε που αποζημιώνει δημοσιογράφους για το «άπλυτοι, βρομιάρηδες, σκουπίδια»

de-niro_scorsese_2905_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Robert De Niro έδωσε το σύνθημα για «τουλάχιστον μία ακόμη» συνεργασία με τον Martin Scorsese

antetokoynbo boudapesti – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στη Βουδαπέστη για το τελικό του Champions League – Οι προβλέψεις του για το σκορ Παρί – Άρσεναλ

krasia stalin
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτήρια για τη συλλογή κρασιών του Ιωσήφ Στάλιν που αριθμεί 40.000 μπουκάλια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

doudwnis loverdos thewni theodorikakos
ΚΑΛΧΑΣ

Το δίλημμα για τις εκλογές, η ταραχή ΠΑΣΟΚ με τα γκάλοπ, ο Λοβέρδος και η Άννα, η «Masia» του Τσίπρα, η πίεση Θεοδωρικάκου στα σούπερ μάρκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 17:14
akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές πώλησης και ενοικίασης – Ποιες περιοχές πρωταγωνιστούν

mpeos_2204_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αχιλλέας Μπέος: Δεν τον χάλασε που αποζημιώνει δημοσιογράφους για το «άπλυτοι, βρομιάρηδες, σκουπίδια»

de-niro_scorsese_2905_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Robert De Niro έδωσε το σύνθημα για «τουλάχιστον μία ακόμη» συνεργασία με τον Martin Scorsese

1 / 3