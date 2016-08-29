Μέλη του Ρουβίκωνα έκαναν γυαλιά-καρφιά τα διόδια του Κιάτου στην Κορίνθου-Πατρών – Δέκα συλλήψεις

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Καταδρομική επίθεση με βαριοπούλες σημειώθηκε από μέλη του Ρουβίκωνα το μεσημέρι της Δευτέρας στο σταθμό Διοδίων Κορίνθου – Πατρών.

Τουλάχιστον δέκα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αφού έσπασαν τις μπάρες διέλευσης στο ρεύμα ανόδου και καθόδου, στη συνέχεια έκαναν «γυαλιά – καρφιά» τα εκδοτήρια, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε πέντε κοβούκλια.

Επίσης πέταξαν φέιγ – βολάν, όπου αναγραφόταν το σύνθημα: «Καμιά πληρωμή για τα διόδια καρμανιόλα. Πληρώνεις το θάνατό σου . Αναρχική συλλογικότητα Ρουβίκωνας».

Διέφυγαν με δύο ΙΧ.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας Ζ, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό, έστησαν μπλόκο κατά μήκος της Εθνικής Οδού, με αποτέλεσμα στην αερογέφυρα της Κορίνθου να εντοπίσουν τα αυτοκίνητα της ομάδας των νεαρών και μετά από σύντομη καταδίωξη να καταφέρουν να τα ακινητοποιήσουν και να προβούν σε δέκα συλλήψεις.

Οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου, όπου τους ασκήθηκε δίωξη για περίπτωση φθορών και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Για την επίθεση ο Ρουβίκωνας εξέδωσε σχετικό κείμενο, τονίζοντας πως η πράξη τους ήταν μήνυμα αντίστασης.

Ολόκληρο το κείμενο του Ρουβίκωνα αναφέρει:

«Συχνά διαβάζουμε για τα ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών, ένα δρόμο καρμανιόλα, όπως το χαρακτηρίζουν όσοι και όσες το χρησιμοποιούν. Επίσης, διαβάζουμε για τα σκάνδαλα που συνδέονται με τα έργα που έχουν σαν σκοπό την κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρομου, που θα εξασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό την ασφάλεια όσων κινούνται σε αυτόν. Ένα έργο, που έχει ξεκινήσει από το 2008 με ανάδοχο και κατασκευαστή την κοινοπραξία Ολυμπία Οδός, μια κοινοπραξία εταιρειών, όπως η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΕ του γνωστού μεγάλου εργολάβου δημοσίων έργων Μπόμπολα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, η ΑΒΑΞ ΑΕ, η HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GMBH. Το Ελληνικό κράτος έχει χρηματοδοτήσει με πολλά εκατομμύρια ευρώ αυτό το έργο, που “δε λέει ποτέ να τελειώσει”, με χρήματα που προέρχονται από τη φορολογία των αδύναμων λαϊκών στρωμάτων. Και η χρηματοδότηση του έργου συνεχίζεται ακόμα και τα χρόνια της κρίσης, με ανακοινωμένη περίοδο ολοκλήρωσής του τον Μάρτιο του 2017.

Παρ’όλο τoν πακτωλό χρημάτων που έχουν δωθεί, μια νέα συμφωνία υπογράφηκε από τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπιρτζή και το διευθύνοντα σύμβουλο της Ολυμπίας, η οποία προβλέπει την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου, αλλά και τη δημιουργία νέων σταθμών διοδίων. Και, ενώ το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, σταθμοί διοδίων λειτουργούν και επιφέρουν επιπλέον έσοδα και κέρδη στις εταιρείες που το κατασκευάζουν. Δε φτάνει που, μετά την ολοκλήρωσή του θα πληρώνονται διόδια για πολλά χρόνια, για ένα έργο που έχει ήδη πληρωθεί από τα λαϊκά στρώματα, αλλά τώρα απαιτούν να εισπράττουν χρήματα και πριν τελειώσει. Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά τη νοοτροπία του κεφαλαίου, που το μόνο που το ενδιαφέρει είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά και του κράτους, που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα της τάξης που έχει τη διαχείριση της εξουσίας. Έχουν την απαίτηση, ο κόσμος να πληρώνει ένα δρόμο-φονιά. Για εμάς δεν αποτελεί καμία έκπληξη αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός και η κρατική εξουσία.

Αυτό όμως που μας εξοργίζει είναι ότι θέλουν, πέρα από τα χρήματα που δίνονται από το δημόσιο, να πληρώνονται και επιπλέον άλλα με τη μορφή διοδίων. Όχι, δε μπορούμε να ανεχτούμε σαν αναρχικοί να χάνονται ανθρώπινες ζωές, και από την άλλη αυτοί να κερδίζουν. Αναλογιζόμαστε πόσοι απλοί καθημερινοί άνθρωποι από την τάξη των αδυναμων, αντί να πάνε σε κάποιο προορισμό για να κάνουν την δουλειά τους, να ξεκουραστούν, κατέληξαν στα νεκροτομεία ή στα νοσοκομεία. Αναλογιζόμαστε πόσοι επαγγελματίες οδηγοί έχουν πέσει σε ατυχήματα, άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, λόγω ανάγκης, για να ζήσουν τα παιδιά τους. Και για να κάνουμε μια μικρή αναφορά στις εταιρείες μεταφορών ή διανομής προϊόντων, αυτές αναγκάζουν τους οδηγούς τους να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια, χωρίς ούτε κάν να τους καταβάλλουν αυτά που ορίζει η αστική εργατική νομοθεσία.

Η ύπαρξη διοδίων αποτελεί και καταπάτηση της ελευθερίας επιλογής και μετακίνησης, αφού, άμα δεν έχεις να πληρώσεις τα ανάλογο τίμημα, πολύ απλά δεν έχεις το δικαίωμα να μετακινηθείς, σε ένα δρόμο που έχεις ήδη πληρώσει. Τα χρήματα για τα διόδια από κάπου αλλού θα λείψουν, και ειδικά σε περιόδους κρίσης γνωρίζουμε όλοι και όλες πόσο πολύτιμο είναι ένα ευρώ. Αυτό που θέλουμε είναι ελεύθερες μετακινήσεις για όλους, χωρίς κανένα τίμημα. Η μετακίνηση είναι δικαίωμα. Καμιά κρατική εξουσία δεν πρόκειται να λειτουργήσει υπέρ των δικαιωμάτων των εκμεταλλευόμενων, όπως και αν λέγεται ο διαχειριστής της. Μόνο εμείς, τα λαϊκά στρώματα, έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε, με πολύμορφες πρακτικές, αυτά που θέλουμε. Η εξουσία, δια μέσω των εκάστοτε κυβερνώντων, πετάει παχιά λόγια και υποσχέσεις, ενώ στην ουσία τα συμφέροντα των αφεντικών θέλει να εξυπηρετήσει. Αλλά και εμείς, ας αναλογιστούμε τις ευθύνες που έχουμε απέναντι σε εμάς τους ίδιους και ας αντιδράσουμε και πράξουμε. Η αδράνεια, η μοιρολατρεία, η υποταγή, μάς κάνουν και εμάς συνενόχους στη διαιώνιση των άσχημων καταστάσεων που βιώνουμε.

Η υπέρβαση του φόβου και η αυτοοργανωμένη πολύμορφη δράση, χωρίς ιεραρχίες και “σωτήρες”, είναι το μόνο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να νικήσουμε τον τρόμο, τη μιζέρια, την αθλιότητα που μας επιβάλλουν οι ισχυροί. Και έτσι επιβάλλεται να λειτουργούμε, σαν καθήκον της συνείδησης σε όλα τα προβλήματα που μας δημιουργούν κράτος και κεφάλαιο, όπως στην περίπτωση της εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών. Το να λειτουργεί κανείς σαν εθελόδουλος, δεν το σώζει από τους κοινωνικούς κανίβαλους της κυριαρχίας. Για αυτό και εμείς, θέλοντας να στείλουμε ένα μήνυμα αντίστασης στους εκμεταλλευόμενους, επιλέξαμε να επιτεθούμε στα διόδια Κορίνθου-Πατρών».