Ο Ρουβίκωνας ποστάρει στο YouTube την επίθεση στα διόδια του Κιάτου (Video)

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Βίντεο στο οποίο παρουσιάζει στιγμιότυπα από την επίθεση στα διόδια του Κιάτου, στην εθνική Κορίνθου-Πατρών, στις 29 Αυγούστου, ανέβασε στο YouTube ο Ρουβίκωνας.

Διακρίνονται μέλη της ομάδας, με καλυμμένα πρόσωπα, να χτυπούν τα κουβούκλια των υπαλλήλων των διοδίων και να πετούν στο σημείο φέιγ βολάν.

Η ομάδα αναφέρει ότι «Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου, επιτεθήκαμε στον σταθμό διοδίων της Ε.Ο. Κορίνθου- Πατρών, στο Κιάτο.

Στα διόδια ενός δρόμου – καρμανιόλα όπου εδώ και χρόνια έχουν χαθεί δεκάδες ανθρώπινες ζωές ώστε να πλουτίζει η κοινοπραξία μεγαλοκαπιταλιστών κατασκευαστών (Μπόμπολας, Ιωάννου κα).

Κατά την αποχώρηση από το σημείο , συνελήφθησαν δέκα σύντροφοι μας και την επόμενη μέρα η αστική δικαιοσύνη τους επέβαλε τα μέγιστα των ποινών για τη αδικήματα που κατηγορήθηκαν, ήτοι 37 μήνες φυλάκιση (χωρίς αναστολή) εξαγοράσιμοι προς πέντε ευρώ την ήμερα για οκτώ συντρόφους μας, 29 μήνες φυλάκιση στους υπολοίπους δυο και πρόστιμο 1.000 στον καθένα, με την έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για όλους.

Θα ακολουθήσει εκτενέστερη ενημέρωση

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Αναρχική συλλογικότητα Ρουβίκωνας»