search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:21
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2016 10:19

Ο Ρουβίκωνας ποστάρει στο YouTube την επίθεση στα διόδια του Κιάτου (Video)

01.09.2016 10:19

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Βίντεο στο οποίο παρουσιάζει στιγμιότυπα από την επίθεση στα διόδια του Κιάτου, στην εθνική  Κορίνθου-Πατρών, στις 29 Αυγούστου, ανέβασε στο YouTube ο Ρουβίκωνας.

Διακρίνονται μέλη της ομάδας, με καλυμμένα πρόσωπα, να χτυπούν τα κουβούκλια των υπαλλήλων των διοδίων και να πετούν στο σημείο φέιγ βολάν.

Η ομάδα αναφέρει ότι «Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου, επιτεθήκαμε στον σταθμό διοδίων της Ε.Ο. Κορίνθου- Πατρών, στο Κιάτο.

Στα διόδια ενός δρόμου – καρμανιόλα όπου εδώ και χρόνια έχουν χαθεί δεκάδες ανθρώπινες ζωές ώστε να πλουτίζει η κοινοπραξία μεγαλοκαπιταλιστών κατασκευαστών (Μπόμπολας, Ιωάννου κα).

Κατά την αποχώρηση από το σημείο , συνελήφθησαν δέκα σύντροφοι μας και την επόμενη μέρα η αστική δικαιοσύνη τους επέβαλε τα μέγιστα των ποινών για τη αδικήματα που κατηγορήθηκαν, ήτοι 37 μήνες φυλάκιση (χωρίς αναστολή) εξαγοράσιμοι προς πέντε ευρώ την ήμερα για οκτώ συντρόφους μας, 29 μήνες φυλάκιση στους υπολοίπους δυο και πρόστιμο 1.000 στον καθένα, με την έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για όλους.

Θα ακολουθήσει εκτενέστερη ενημέρωση

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΊΣΩ

Αναρχική συλλογικότητα Ρουβίκωνας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ion-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Θεσσαλία του Πολιτισμού σ’ ένα σημαντικό φεστιβάλ

thessaloniki_fotia_diamerisma
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μάνα και κόρη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους – Η 52χρονη πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους πυροσβέστες

Turkish Air Force F-16
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τρομακτικά πλάνα από τη συντριβή του F-16 – Πώς σώθηκε ο πιλότος (Video)

porsche_1103_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche παύει να προσμετράται στο σύνολο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του ομίλου VW και συνεργάζεται με την κινεζική Xpeng

oukrania-ipa-askisi-drones-germania-8
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ουκρανοί «θέρισαν» τους Αμερικανούς σε άσκηση στη Γερμανία – Τα ουκρανικά drones «διέλυσαν» αμερικανικά τεθωρακισμένα (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

sindos empristis
ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές – «Συγγνώμη, ξέδινα από τη δουλειά»

proswpikos-voithos-getty-images-3nFEq_SOD8g-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Βοηθός: Αυξάνονται κάποια ποσά - Αποκλείονται, με εξαιρέσεις, οι συγγενείς και ως δικαιούχοι οι κάτω των 16 ή άνω των 67 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 14:20
ion-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Θεσσαλία του Πολιτισμού σ’ ένα σημαντικό φεστιβάλ

thessaloniki_fotia_diamerisma
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο μάνα και κόρη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους – Η 52χρονη πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στους πυροσβέστες

Turkish Air Force F-16
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τρομακτικά πλάνα από τη συντριβή του F-16 – Πώς σώθηκε ο πιλότος (Video)

1 / 3