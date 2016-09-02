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Την πρόταση για υιοθέτηση του «αυστραλιανού μοντέλου» στο προσφυγικό ζήτημα της Ευρώπης και τη μετατροπή της Λέσβου και της Λαμπεντούζα σε «στρατόπεδα κράτησης προσφύγων», επαναλαμβάνει σε συνέντευξή του στην αυστριακή εφημερίδα «Kurier», ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς του συγκυβερνώντος με τους Σοσιαλδημοκράτες συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος.

Ο Σεμπάστιαν Κουρτς ζητά, εκ νέου, την διακοπή των προσφυγικών ροών προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. «Οι άνθρωποι δεν έρχονται για να βρουν ασφάλεια στη Λαμπεντούζα ή στη Λέσβο, αλλά για να βρουν μία καλύτερη ζωή στην Αυστρία, στη Γερμανία ή στη Σουηδία». Κατά την άποψή του, αν και αυτή η επιθυμία είναι «100% κατανοητή», όταν εκπληρώνεται αυξάνει τις πιθανότητες και άλλη πρόσφυγες και μετανάστες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην αμφιλεγόμενη Διάσκεψη της Βιέννης, ο Σεμπάστιαν Κουρτς και η επίσης προερχόμενη από το Λαϊκό Κόμμα τότε υπουργός Εσωτερικών Γιοχάνα Μικλ-Λάιτνερ, είχαν συγκαλέσει εξωθεσμικά και ερήμην της άμεσα ενδιαφερόμενης Ελλάδας τους ομολόγους τους από εννέα βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Κόσοβο, Κροατία, Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, Σλοβενία και Σερβία) με αντικείμενο το συντονισμό τους για τη μείωση των προσφυγικών ροών.

Η Ελλάδα είχε αντιδράσει τότε, με έντονη κριτική από πλευράς του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα (με ομιλία του στη Βουλή) και του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, αλλά και με διάβημα διαμαρτυρίας και με την ανάκληση στην Αθήνα για διαβουλεύσεις της πρεσβευτή της Ελλάδας στην Αυστρία, η οποία επέστρεψε μόνον έπειτα από δύο μήνες με την ευκαιρία της επίσκεψης εργασίας του Νίκου Κοτζιά στη Βιέννη, στις 11 Μαίου.

