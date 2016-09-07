Ασύλληπτη φρίκη στην Κατερίνη: Πέταξαν στα σκουπίδια νεκρό έμβρυο

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Έμβρυο βρέθηκε μέσα σε πλαστική σακούλα σε χώρους εταιρίας που ανακυκλώνει απορρίμματα, έξω από την Κατερίνη. Το εντόπισε χθες το απόγευμα μία υπάλληλος της εταιρίας και ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, εκτιμάται πως πρόκειται για έμβρυο στην 24η εβδομάδα της κύησης.
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης για τον εντοπισμό της μητέρας του εμβρύου, το οποίο πιθανότατα ήταν αποτέλεσμα αποβολής και φαίνεται ότι πετάχτηκε σε κάδο απορριμμάτων, απ’ όπου μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας (κέντρο διαλογής απορριμμάτων προς ανακύκλωση), που βρίσκονται 4 χλμ. έξω από την Κατερίνη, στην περιοχή του Σβορώνου.
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