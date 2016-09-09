Φεστιβάλ Βενετίας: Ο μοναδικός Ζαν-Πολ Μπελμοντό στα 83 του, με μπαστούνι και υποβασταζόμενος (Photos)

Ο πιο γοητευτικός «άσχημος» του γαλλικού σινεμά, ο μοναδικός Ζαν Πολ Μπελμοντό, συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα επάνω του όταν εμφανίσθηκε με μπαστούνι και υποβασταζόμενος από τη Σοφί Μαρσό για να παραλάβει το βραβείο του Χρυσού Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.

Ο Μπελμοντό έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο το 2001, δεν άφησε όμως την περιπέτεια της υγείας του να τον πτοήσει.