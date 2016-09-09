Φεστιβάλ Βενετίας: Ο μοναδικός Ζαν-Πολ Μπελμοντό στα 83 του, με μπαστούνι και υποβασταζόμενος (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πιο γοητευτικός «άσχημος» του γαλλικού σινεμά, ο μοναδικός Ζαν Πολ Μπελμοντό, συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα επάνω του όταν εμφανίσθηκε με μπαστούνι και υποβασταζόμενος από τη Σοφί Μαρσό για να παραλάβει το βραβείο του Χρυσού Λέοντα για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.
Ο Μπελμοντό έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο το 2001, δεν άφησε όμως την περιπέτεια της υγείας του να τον πτοήσει.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.