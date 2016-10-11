Επιστημονικό επίτευγμα: Αναγέννηση καρδιάς με βλαστοκύτταρα ενηλίκων

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ιάπωνες επιστήμονες κατάφεραν, με τη βοήθεια βλαστικών κυττάρων, που προέρχονταν από το γενετικό αναπρογραμματισμό ενήλικων δερματικών κυττάρων, να αναγεννήσουν εν μέρει καρδιές μαϊμούδων που είχαν υποστεί βλάβες μετά από έμφραγμα.

Περίπου το 70% των ασθενών επιβιώνουν μετά από ένα έμφραγμα, αλλά πολλοί μένουν με βλάβες στην καρδιά τους, η οποία πλέον αδυνατεί να λειτουργήσει κανονικά. Σήμερα για μερικούς ανθρώπους η μόνη επιλογή είναι η μεταμόσχευση καρδιάς, αλλά υπάρχει ανεπάρκεια δωρητών.

Το επίτευγμα των Ιαπώνων επιστημόνων ανοίγει τον δρόμο για τη μεταμόσχευση αναγεννητικών κυττάρων σε καρδιές ανθρώπων που έχουν υποστεί έμφραγμα, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται αυτά τα κύτταρα να έχουν ληφθεί από έμβρυα (κάτι για το οποίο πολλοί διαφωνούν), ούτε καν από τους ίδιους τους ασθενείς.

Οι ερευνητές μεταμόσχευσαν στα πειραματόζωα καρδιομυοκύτταρα -κύτταρα καρδιακού μυ- που προέρχονταν από βλαστοκύτταρα μιας από τις μαϊμούδες (μακάκους). Αυτά τα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα είχαν προέλθει από δερματικά κύτταρα του δωρητή μακάκου, τα οποία είχαν αναπρογραμματισθεί στο εργαστήριο, ώστε να επανέλθουν στην αρχική πολυδύναμη κατάστασή τους.

Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα και όχι εμβρυικά για την μερική αναγέννηση μιας καρδιάς. Τα μεταμοσχευμένα κύτταρα ενσωματώθηκαν κανονικά με τα καρδιομυοκύτταρα των πειραματόζωων και βελτίωσαν την ικανότητα της καρδιάς τους να χτυπά.

Τα μεταμοσχευμένα κύτταρα καρδιάς δεν απορρίφθηκαν από τον οργανισμό των πειραματόζωων ως ξένο σώμα, χάρη σε ειδική παρέμβαση των επιστημόνων, ώστε τα ξένα κύτταρα να μην αναγνωρίζονται ως εχθρικά από το ανοσοποιητικό σύστημα του λήπτη. Όμως σε όλα τα πειραματόζωα αυξήθηκαν τα περιστατικά καρδιακής αρρυθμίας μετά την αναγέννηση της καρδιάς, χωρίς πάντως να αποβούν μοιραία.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον βιολόγο Γιούτζι Σίμπα του Πανεπιστημίου Σινσού της πόλης Ματσουμότο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Nature”, δήλωσαν ότι η νέα τεχνική μπορεί να εξασφαλίσει ένα καρδιακό μόσχευμα που δεν θα απορριφθεί σε βάθος χρόνου. Όμως τόνισαν ότι προτού η θεραπεία εφαρμοσθεί σε ανθρώπους σε μερικά χρόνια, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να ελεγχθούν οι αρρυθμίες μετά την μεταμόσχευση.