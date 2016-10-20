ΕφΣυν: Ένας συνταγματολόγος με δύο διαφορετικές γνωματεύσεις για το ΕΣΡ

Τις διαφορετικές προσεγγίσεις για το θέμα της συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, του διακεκριμένου συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου επισημαίνει με πρωτοσέλιδο της η Εφημερίδα των Συντακτών.

Η εφημερίδα σε δημοσίευμα της αναφέρεται στον Νίκο Αλιβιζάτο με αφορμή τις χθεσινές του δηλώσεις του περί ΕΣΡ, ΣτΕ και συνταγματικότητας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά “ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Νίκου Αλιβιζάτου την άνοιξη, όταν για τη συνταγματικότητα του νόμου Παππά γνωμοδοτούσε πως είναι δικαίωμα της εκτελεστικής εξουσίας να παρεμβαίνει όταν αδρανεί κάποια αρχή και πως σε επείγουσες περιπτώσεις αρμόδιος να κρίνει είναι η κυβέρνηση και όχι οι δικαστικές αρχές, παρότι σήμερα έχει μεταβληθεί η γνώμη του”.

Τον περασμένο Μάρτιο σύμφωνα με το δημοσίευμα ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου είχε κληθεί από όμιλο υποψήφιων επενδυτών να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συνταγματικότητα του Νόμου Παππά (Ν.4367/2016). Στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση “εξετάζει μεταξύ άλλων το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι το κράτος δεν μπορεί να παραμείνει αδρανές μπροστά στη μη λειτουργία του ΕΣΡ.”

Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρει η ΕφΣυν, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου εκφράζει απόψεις που βρίσκονται στον αντίποδα εκείνης της γνωμοδότησης: Το επιχείρημα της κυβέρνησης αναμφίβολα ενισχύεται από το γεγονός ότι το ΣτΕ έχει κρίνει ως παράνομη την επ’ αόριστον παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ με διαδοχικούς νόμους και επομένως έχει ακυρώσει τις πράξεις της αρχής αυτής….Αναμφίβολα το Κράτος δεν μπορεί να απέχει από την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που το Σύνταγμα του αναθέτει.

Όπως έχει παγίως νομολογηθεί για μεγάλη ποικιλία θεμάτων η αρχή της συνεχούς λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσίων επιβάλλει στο κράτος να λειτουργεί αδιαλλείπτως, προκειμένου να εκπληρώνει τις βασικές του υποχρεώσεις…όταν η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους μιας δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιας επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η λειτουργία δεν μπορεί να διακοπεί.

