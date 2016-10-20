search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:19
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2016 08:01

ΕφΣυν: Ένας συνταγματολόγος με δύο διαφορετικές γνωματεύσεις για το ΕΣΡ

Τις διαφορετικές προσεγγίσεις για το θέμα της συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, του διακεκριμένου συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου επισημαίνει με πρωτοσέλιδο της η Εφημερίδα των Συντακτών.
Η εφημερίδα σε δημοσίευμα της αναφέρεται στον Νίκο Αλιβιζάτο με αφορμή τις χθεσινές του δηλώσεις του περί ΕΣΡ, ΣτΕ και συνταγματικότητας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά “ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Νίκου Αλιβιζάτου την άνοιξη, όταν για τη συνταγματικότητα του νόμου Παππά γνωμοδοτούσε πως είναι δικαίωμα της εκτελεστικής εξουσίας να παρεμβαίνει όταν αδρανεί κάποια αρχή και πως σε επείγουσες περιπτώσεις αρμόδιος να κρίνει είναι η κυβέρνηση και όχι οι δικαστικές αρχές, παρότι σήμερα έχει μεταβληθεί η γνώμη του”. 

Τον περασμένο Μάρτιο σύμφωνα με το δημοσίευμα ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου είχε κληθεί από όμιλο υποψήφιων επενδυτών να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συνταγματικότητα του Νόμου Παππά (Ν.4367/2016). Στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση “εξετάζει μεταξύ άλλων το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι το κράτος δεν μπορεί να παραμείνει αδρανές μπροστά στη μη λειτουργία του ΕΣΡ.”

Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρει η ΕφΣυν, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου εκφράζει απόψεις που βρίσκονται στον αντίποδα εκείνης της γνωμοδότησης: Το επιχείρημα της κυβέρνησης αναμφίβολα ενισχύεται από το γεγονός ότι το ΣτΕ έχει κρίνει ως παράνομη την επ’ αόριστον παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ με διαδοχικούς νόμους και επομένως έχει ακυρώσει τις πράξεις της αρχής αυτής….Αναμφίβολα το Κράτος δεν μπορεί να απέχει από την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που το Σύνταγμα του αναθέτει.

Όπως έχει παγίως νομολογηθεί για μεγάλη ποικιλία θεμάτων η αρχή της συνεχούς λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσίων επιβάλλει στο κράτος να λειτουργεί αδιαλλείπτως, προκειμένου να εκπληρώνει τις βασικές του υποχρεώσεις…όταν η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους μιας δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιας επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η λειτουργία δεν μπορεί να διακοπεί.   
 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

Mega και Alpha μοιράστηκαν την πρώτη θέση τηλεθέασης του Σαββάτου και της Κυριακής αντιστοίχως

LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Οι 14 πιο άβολες στιγμές από τα φετινά βραβεία (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

LIFESTYLE

Στο Μενίδι για γυρίσματα ο Μπραντ Πιτ τη Δευτέρα – Το στούντιο και οι σκηνές της… θαλασσοταραχής

ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ χτύπησε με ρουκέτες το Ισραήλ, αμερικανικές βιομηχανίες στον Κόλπο στοχοποιούν οι Φρουροί – «Πρόθυμη η Γαλλία» για το Ορμούζ, λέει ο Τραμπ – Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

LIFESTYLE

Από την Κάσο στο Όσκαρ: Η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι «σκιές» πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια (photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3