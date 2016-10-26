Σπουδαία ανακάλυψη: Επιστήμονες εντόπισαν το πρώτο έμβρυο καρχαρία με δυο κεφάλια (Photo)

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Μια σπουδαία ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες οι οποίοι εντόπισαν τον πρώτο δικέφαλο καρχαρία, ανάμεσα σε είδη καρχαριών που γεννούν αυγά. Το έμβρυο καρχαρία, που τώρα βρίσκεται σε ισπανικό εργαστήριο, έχει μάλιστα έχει δύο καρδιές, δυο στομάχια και δύο συκώτια.

Το καρχαρία ανακαλύφθηκε μεταξύ 797 εμβρύων που προορίζονταν για καρδιαγγειακές μελέτες. Τα γονιμοποιημένα αυγά είχαν συλλεχθεί από ενήλικο θηλυκό καρχαρία στη δυτική Μεσόγειο μεταξύ 2005-2011 (Απρίλιο και Μάιο). Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε εργαστήριο στο Ισπανικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.

Αν και υπάρχουν παραδείγματα προηγούμενων εμβρύων καρχαρία με δυο κεφάλια, οι επιστήμονες πιστεύουν πως πρόκειται για τον πρώτο δικέφαλο καρχαρία της οικογένειας Galeus atlanticus. Θεωρούν ακόμα πως η παραμόρφωση αυτή είναι αποτέλεσμα διαστρέβλωσης του DNA, η οποία ελπίζουν να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες για το είδος..