Προειδοποίηση για τροπικό κυκλώνα στην Κρήτη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο (Photo)

Προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη εξέδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο προβλέπει πέρασμα τροπικού κυκλώνα από το νησί σήμερα Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο κυκλώνας αυτός θα κινηθεί γρήγορα προς τα ανατολικά, και αναμένεται να περάσει από την Κρήτη κατά τη διάρκεια της μέρας.

Ο κυκλώνας, πέραν των θυελλωδών ανέμων (αναμένονται άνεμοι ισχυρότεροι των 100 km/h) θα συνοδεύεται και από ισχυρές βροχοπτώσεις που θα επηρεάσουν περιοχές της νότιας Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Προειδοποίηση προς τους χειριστές θαλάσσιων σκαφών έχει εκδώσει και το Λιμεναρχείου Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα.



