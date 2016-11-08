ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 16:57
08.11.2016 07:36

Δύο συλλήψεις για τα επεισόδια στο Καυταντζόγλειο

Δύο νεαροί οπαδοί του Ηρακλή συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για συμμετοχή στα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ μετά τη λήξη της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της ομάδας τους με τον Πλατανιά Χανίων, στο Καυταντζόγλειο Στάδιο. Οι συλληφθέντες, 21 και 19 ετών, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Καυταντζογλείου, όταν περισσότεροι από πενήντα οπαδοί του «Γηραιού» άρχισαν να πετούν βόμβες μολότοφ, πέτρες κι άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι, προκειμένου να τους απωθήσουν, απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τα επεισόδια προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

 

