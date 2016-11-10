Γ. Βασιλειάδης: Με εντολή Τσίπρα η αντιτρομοκρατική θα βάλει τέλος στη μαφία του ποδοσφαίρου

Tην πρόθεση της Πολιτείας για να μπει επιτέλους τάξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξεκαθάρισε ο νέος Υφυπουργός αθλητισμού μετά την συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό. Ο Γιώργος Βασιλειάδης ανακοίνωσε και την εμπλοκή της αντιτρομοκρατικής: «Για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού, έγινε μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους Υπουργούς, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό δημόσιας τάξης, για να συζητήσουμε τα φαινόμενα αυτά, στο πλαίσιο ότι το παρακράτος είναι πιο ισχυρό από την οργανωμένη πολιτεία”.

Και συνέχισε: “Καμία παράγκα δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από την ελληνική κυβέρνηση. Με εντολή του Πρωθυπουργού, η αντιτρομοκρατική οργάνωση αναλαμβάνει τη διαλεύκανση των υποθέσεων. Πρώτον, από την στιγμή που η ΕΠΟ θα αποφασίσει να ξεκινήσουν ξανά τα πρωταθλήματα, θα ελέγχονται πριν από την έναρξη κάθε αγώνα τα συστήματα ασφαλείας και αν δεν πληρούνται, τότε κανένα ματς δεν θα εκκινεί. Δεύτερον, αποφασίσαμε την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου για την πρόκληση και προτροπής βίας από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Θα γίνει και την Παρασκευή συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς”.

Για να καταλήξει: «Τρίτον, η ελληνική Κυβέρνηση θα προτείνει στην ελληνική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία την αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών, ώστε να ενταχθεί η μάχη για να επανέλθει η κανονικότητα στο ποδόσφαιρο. Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και θα συναντήσουμε το σύνολο των ομάδων για την επόμενη του ελληνικού ποδοσφαίρου”.

Ολόκληρη η δήλωση του Υφυπουργού Αθλητισμού:

“Υπό το βάρος των γεγονότων των τελευταίων ημερών, των μαφιόζικων χτυπημάτων στον χώρο του αθλητισμού, έγινε σήμερα σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, των αρμόδιων υπουργών, του Υφυπουργού Αθλητισμού, του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για να συζητήσουμε τα φαινόμενα αυτά στο πλαίσιο της μη αποδοχής, ότι το παρακράτος μπορεί να είναι πιο ισχυρό από την οργανωμένη και συντεταγμένη Πολιτεία.

Καμία «παράγκα» και κανένα οργανωμένο και εγκληματικό σύστημα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την κοινωνία και από την κυβέρνηση.

Πρώτον, στο πλαίσιο αυτό, με εντολή του Πρωθυπουργού, αναλαμβάνει, τη διεξαγωγή των ερευνών για τις τελευταίες έκνομες ενέργειες, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία θα παίζει από εδώ και στο εξής κομβικό ρόλο στη διαλεύκανση των υποθέσεων.

Δεύτερον, από την στιγμή που η ΕΠΟ αποφασίσει ότι θα επανεκκινήσουν τα εθνικά πρωταθλήματα, για να ξεκινήσει οποιοδήποτε παιχνίδι, θα ελέγχονται τα κατά νόμο συστήματα ασφαλείας και εποπτείας στα γήπεδα και αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας κανένα παιχνίδι δεν θα εκκινεί.

Τρίτον, αποφασίσαμε την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου για την πρόκληση και προτροπή βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα γίνει και η αντίστοιχη διαβούλευση αύριο με τα σωματεία των δημοσιογράφων.

Τέταρτον, η ελληνική κυβέρνηση θα προτείνει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία την αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών, ούτως ώστε να ενταθεί η μάχη για να επανέλθει η κανονικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εάν αυτό, με τις κινήσεις αυτές, δεν καταφέρουμε να το πετύχουμε, τότε, ας γίνει κατανοητό ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει και τη βούληση και τον τρόπο να επιβάλλει την έξοδο των ελληνικών ομάδων από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μέχρι να καταφέρουμε, αποδομώντας τα συστήματα, να επανέλθουμε στην κανονικότητα.

Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, θα συναντηθούμε με το σύνολο των ομάδων για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Ο αθλητισμός δεν είναι πόλεμος και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε μαφιόζικες συμμορίες να λειτουργούν εν είδη παρακράτους μέσα στη συντεταγμένη Πολιτεία. Μέχρι εδώ”.