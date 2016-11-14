Καράογλου υπέρ άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο – ΣΥΡΙΖΑ: Αποκαλύπτεται το κρυφό πρόγραμμα της ΝΔ

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Να εξεταστεί σοβαρά το ζήτημα άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων πρότεινε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της άποψης να απολύεται όποιος δημόσιος υπάλληλος διαπιστωθεί ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, ύστερα από αξιολόγηση με ισχυρά και αντικειμενικά κριτήρια, διευκρινίζοντας ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη.

Ο κ. Καράογλου απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο στη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με τίτλο «Ορκίζομαι», υπογράμμισε ότι «είμαι ένας από τους ανθρώπους, που έχουν την άποψη, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί και -κατά την άποψή μου- θα πρέπει να αλλάξει. Αυτό δεν σημαίνει να πάμε από τη μονιμότητα, που σήμερα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, σε ένα καθεστώς όπου η επόμενη κυβέρνηση απολύει τους προηγούμενους υπαλλήλους κ.ο.κ. Αλλά θα υπάρχουν ισχυρά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία θα είναι αντικειμενικά, έτσι ώστε αν ένας υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, βεβαίως και να απολύεται».

Κατά τον βουλευτή της ΝΔ, «κάποτε τέτοια θέματα ταμπού πρέπει να τα ξεπεράσουμε, και προσωπική μου άποψη, η ΝΔ ακόμα δεν έχει διατυπώσει επίσημα την πρόταση της επ’ αυτού του ζητήματος, είναι ότι θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρότατα το ζήτημα της μη ύπαρξης πλέον μονιμότητας όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλου».

Σε άλλο μήκος κύματος, ο κ. Καράογλου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι «με μεθοδεύσεις επιχειρεί να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχο του όλες τις υπηρεσίες του κράτους» και τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η συνταγματική αναθεώρηση για να θωρακιστεί το Σύνταγμα που ισχύει και να φροντίσουμε να μην «ξεθωριάσει».

Από την πλευρά του, την ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης της Δημοκρατίας επισήμανε ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας, ο οποίος παρατήρησε ότι η Βουλή δεν πρέπει να αποτελεί μέσο επαγγελματικής αποκατάστασης.

ΣΥΡΙΖΑ: Αποκαλύπτεται το κρυφό πρόγραμμα της ΝΔ Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του κ. Καράογλου, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «μέρα με τη μέρα, το κρυφό πρόγραμμα της ΝΔ αποκαλύπτεται. Απολύσεις, περικοπές μισθών και συντάξεων, διάλυση του κοινωνικού κράτους», σημειώνοντας ότι ο βουλευτής και πρώην υπουργός της ΝΔ «φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίσει ως “ταμπού” τη μονιμότητα στο Δημόσιο, εκφράζοντας τους μύχιους πόθους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για νέες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων». Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «η ΝΔ, πιστή στον πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό, υπόσχεται τα πάντα στους λίγους και ισχυρούς, εξαθλίωση και φτώχεια για την κοινωνική πλειοψηφία».