15.11.2016 14:05

Η Ρωσική αρκούδα βομβαρδίζει ανελέητα θέσεις ανταρτών στο ανατολικό Χαλέπι, από το αεροπλανοφόρο Κουζνετσόφ

15.11.2016 14:05
Ο Στάλιν επιστρέφει αλά... εξολοθρευτής: “I will be back” - Media

 

Η συριακή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε σήμερα για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα τις κατοικημένες περιοχές του ανατολικού Χαλεπιού που ελέγχεται από τους αντάρτες, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ενώ στη Μόσχα ο ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού γνωστοποίησε πως η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα συντονισμένα πυραυλικά πλήγματα εναντίον ανταρτών στη Συρία και η Μόσχα χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μάχη το μοναδικό αεροπλανοφόρο της, το Ναύαρχος Κουζνετσόφ.

Ο Σοϊγκού δήλωσε πως μια φρεγάτα εκτόξευσε πυραύλους κρουζ, αεριωθούμενα από το Ναύαρχος Κουζνέτσοφ πραγματοποίησαν αποστολές και πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από ένα κινητό χερσαίο πυραυλικό σύστημα μέσα στη Συρία.

Στην αναφορά που έκανε στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη νότια Ρωσία, ο Σοϊγκού δήλωσε πως η Ρωσία στοχοθέτησε θέσεις του Ισλαμικού Κράτους και του Μετώπου Νόσρα, που άλλαξε την ονομασία του σε Φάτεχ αλ-Σαμ, στις επαρχίες Χομς και Ιντλίμπ.

«Είχαμε πραγματοποιήσει εκ των προτέρων εξαντλητικές έρευνες για όλους τους στόχους μας», υπογράμμισε ο Σοϊγκού. «Μιλάμε για αποθήκες με πυρομαχικά, κέντρα εκπαίδευσης τρομοκρατών … και εργοστάσια».

Ο Σοϊγκού πρόσθεσε πως οι επιδρομές θα συνεχιστούν. Δεν έκανε καμιά αναφορά στο Χαλέπι, όπου αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν συνοικίες στο ανταρτοκρατούμενο ανατολικό τμήμα της πόλης για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες.

«Οι δυνάμεις του καθεστώτος πραγματοποίησαν επιδρομές και έριξαν βαρέλια με εκρηκτικά σε κατοικημένες συνοικίες στο ανατολικό Χαλέπι για πρώτη φορά από τις 18 Οκτωβρίου», δήλωσε ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν.

