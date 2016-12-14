Έληξε ο συναγερμός στην Πέτρου Ράλλη για την ύποπτη βαλίτσα έξω από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έκλεισε για λίγη ώρα η Πέτρου Ράλλη το βράδυ της Τετάρτης επειδή εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η βαλίτσα εντοπίστηκε σε στάση λεωφορείου έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, με τον δρόμο να παραμένει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον οποίο τελικά δεν προέκυψε κάτι.
