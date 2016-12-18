Πάγωσαν τον Ηρακλή Μπέρτος και Ντουναρούμα – Όρθιος στο Καυταντζόγλειο (1-1) ο Αστέρας

Ο Ηρακλής κρατούσε ως το 89ο λεπτό μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με το γκολ που είχε σημειώσει ο Παύλος Κυριακίδης στο 76΄, αλλά για ακόμη μία φορά φέτος δεν κατόρθωσε να κρατήσει το αποτέλεσμα.
Ο Μανώλης Μπέρτος ισοφάρισε στο 89΄ για τους Αρκάδες, που εκμεταλλεύτηκαν τις ήττες των Λεβαδειακού, Κέρκυρας και τους έφτασαν στους 12 βαθμούς, ενώ ο «Γηραιός» παραμένει ουραγός με 9.
