Πάγωσαν τον Ηρακλή Μπέρτος και Ντουναρούμα – Όρθιος στο Καυταντζόγλειο (1-1) ο Αστέρας

Ο Ηρακλής κρατούσε ως το 89ο λεπτό μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με το γκολ που είχε σημειώσει ο Παύλος Κυριακίδης στο 76΄, αλλά για ακόμη μία φορά φέτος δεν κατόρθωσε να κρατήσει το αποτέλεσμα.

Ο Μανώλης Μπέρτος ισοφάρισε στο 89΄ για τους Αρκάδες, που εκμεταλλεύτηκαν τις ήττες των Λεβαδειακού, Κέρκυρας και τους έφτασαν στους 12 βαθμούς, ενώ ο «Γηραιός» παραμένει ουραγός με 9.