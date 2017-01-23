Γιατί τα αβγά πρέπει να τα τρώμε με πράσινες σαλάτες

Το αβγό αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών και είναι πλούσιο σε αμινοξέα, ακόρεστα λιπαρά οξέα και βιταμίνες του συμπλέγματος Β ενώ περιέχει και μικρή ποσότητα βιταμίνης Ε.

Η βιταμίνη Ε παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των πνευμόνων, προστατεύει τις μεμβράνες των ερυθρών κυττάρων που μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες προς τους άλλους ιστούς, είναι απαραίτητη για να αναπτυχθούν τα νεύρα και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Επειδή πολλοί άνθρωποι δεν προσλαμβάνουν βιταμίνη Ε μέσω των τροφών σε επαρκείς ποσότητες, τα ευρήματα, μία μελέτης από το Πανεπιστήμιο Purdue, στις ΗΠΑ, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα.

Οι επιστήμονες λοιπόν ανακάλυψαν ότι η απορρόφηση της βιταμίνης Ε από τον οργανισμό γίνεται καλύτερα αν το αβγό προστεθεί στις πολύχρωμες πράσινες σαλάτες. Συγκεκριμένα, μπορεί να αυξηθεί έως και κατά επτά φορές η απορρόφηση της βιταμίνης!

«Η προσθήκη αβγού στη σαλάτα είναι ένας εύκολος τρόπος για να αυξηθεί η θρεπτική αξία των πολύχρωμων λαχανικών» δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Γουέιν Κάμπελ, καθηγητής Επιστήμης της Διατροφής στο πανεπιστήμιο.

Οι ειδικοί θεωρούν την κατανάλωση έως τριών ολόκληρων αυγών την εβδομάδα ασφαλή για τους περισσότερους ανθρώπους. Επίσης αποτελεί μία καλή επιλογή για όσα παιδιά αρνούνται να φάνε το αβγό ή τις πράσινες σαλάτες. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο η γεύση γίνεται πιο ελκυστική και παράλληλα το παιδί λαμβάνει τις απαραίτητες βιταμίνες για τον οργανισμό του.

Η βιταμίνη Ε , σύμφωνα με το onmed.gr είναι μία λιποδιαλυτή βιταμίνη που υπάρχει σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα φυτικά έλαια (συμπεριλαμβάνεται το ελαιόλαδο), στους ξηρούς καρπούς και στα σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, τα χόρτα, τα φύλλα από τα γογγύλια και τα παντζάρια κ.λπ.

Τα αβγά είναι πλούσια σε βασικά αμινοξέα, ακόρεστα λιπαρά οξέα και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ περιέχουν και μικρή ποσότητα βιταμίνης Ε. Το αμερικανικό Food and Nutrition Board συνιστά τις ακόλουθες ποσότητες ως ημερήσια αναγκαία ποσότητα λήψης βιταμίνης Ε:

Βρέφη:

0 έως 6 μηνών: 4 mg/ημέρα

7 έως 12 μηνών: 5 mg/ημέρα

Παιδιά:

1 έως 3 ετών: 6 mg/ημέρα

4 έως 8 ετών: 7 mg/ημέρα

9 έως 13 ετών: 11 mg/ημέρα

Έφηβοι και ενήλικες:

14 ετών και άνω: 15 mg/ημέρα

Οι έγκυες γυναίκες: 15 mg/ημέρα

Οι θηλάζουσες γυναίκες: 19 mg/ημέρα

Πηγή: mothersblog