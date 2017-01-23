search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 10:56
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2017 19:49

Γιατί τα αβγά πρέπει να τα τρώμε με πράσινες σαλάτες

23.01.2017 19:49
Γιατί τα αβγά πρέπει να τα τρώμε με πράσινες σαλάτες - Media

 

Το αβγό αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών και είναι πλούσιο σε αμινοξέα, ακόρεστα λιπαρά οξέα και βιταμίνες του συμπλέγματος Β ενώ περιέχει και μικρή ποσότητα βιταμίνης Ε.

Η βιταμίνη Ε παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των πνευμόνων, προστατεύει τις μεμβράνες των ερυθρών κυττάρων που μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες προς τους άλλους ιστούς, είναι απαραίτητη για να αναπτυχθούν τα νεύρα και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Επειδή πολλοί άνθρωποι δεν προσλαμβάνουν βιταμίνη Ε μέσω των τροφών σε επαρκείς ποσότητες, τα ευρήματα, μία μελέτης από το Πανεπιστήμιο Purdue, στις ΗΠΑ, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα.

Οι επιστήμονες λοιπόν ανακάλυψαν ότι η απορρόφηση της βιταμίνης Ε από τον οργανισμό γίνεται καλύτερα αν το αβγό προστεθεί στις πολύχρωμες πράσινες σαλάτες. Συγκεκριμένα, μπορεί να αυξηθεί έως και κατά επτά φορές η απορρόφηση της βιταμίνης!

«Η προσθήκη αβγού στη σαλάτα είναι ένας εύκολος τρόπος για να αυξηθεί η θρεπτική αξία των πολύχρωμων λαχανικών» δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Γουέιν Κάμπελ, καθηγητής Επιστήμης της Διατροφής στο πανεπιστήμιο.

Οι ειδικοί θεωρούν την κατανάλωση έως τριών ολόκληρων αυγών την εβδομάδα ασφαλή για τους περισσότερους ανθρώπους. Επίσης αποτελεί μία καλή επιλογή για όσα παιδιά αρνούνται να φάνε το αβγό ή τις πράσινες σαλάτες. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο η γεύση γίνεται πιο ελκυστική και παράλληλα το παιδί λαμβάνει τις απαραίτητες βιταμίνες για τον οργανισμό του.

Η βιταμίνη Ε , σύμφωνα με το onmed.gr είναι μία λιποδιαλυτή βιταμίνη που υπάρχει σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα φυτικά έλαια (συμπεριλαμβάνεται το ελαιόλαδο), στους ξηρούς καρπούς και στα σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, τα χόρτα, τα φύλλα από τα γογγύλια και τα παντζάρια κ.λπ.

Τα αβγά είναι πλούσια σε βασικά αμινοξέα, ακόρεστα λιπαρά οξέα και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ περιέχουν και μικρή ποσότητα βιταμίνης Ε. Το αμερικανικό Food and Nutrition Board συνιστά τις ακόλουθες ποσότητες ως ημερήσια αναγκαία ποσότητα λήψης βιταμίνης Ε:

Βρέφη:

0 έως 6 μηνών: 4 mg/ημέρα

7 έως 12 μηνών: 5 mg/ημέρα

Παιδιά:

1 έως 3 ετών: 6 mg/ημέρα

4 έως 8 ετών: 7 mg/ημέρα

9 έως 13 ετών: 11 mg/ημέρα

Έφηβοι και ενήλικες:

14 ετών και άνω: 15 mg/ημέρα

Οι έγκυες γυναίκες: 15 mg/ημέρα

Οι θηλάζουσες γυναίκες: 19 mg/ημέρα

Πηγή: mothersblog 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερμανικά ΜΜΕ για κόμμα Καρυστιανού: «Οι πολιτικοί outsiders κερδίζουν υποστήριξη ως εναλλακτική επιλογή διαμαρτυρίας»

diatrofi_new
ΥΓΕΙΑ

H διατροφή, το μικροβίωμα του εντέρου και ασθένειες συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ

kasselakis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αθώος ο Κασσελάκης, εκτεθειμένος ο Θύμιος Γεωργόπουλος – και όχι μόνο ο Θύμιος

lykos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Λύκος εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξε δύο κυνηγόσκυλα

Top-10
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε best-seller SUV του 2026 στην Ελλάδα (update Απριλίου) – Τιμές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 10:56
karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερμανικά ΜΜΕ για κόμμα Καρυστιανού: «Οι πολιτικοί outsiders κερδίζουν υποστήριξη ως εναλλακτική επιλογή διαμαρτυρίας»

diatrofi_new
ΥΓΕΙΑ

H διατροφή, το μικροβίωμα του εντέρου και ασθένειες συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ

kasselakis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αθώος ο Κασσελάκης, εκτεθειμένος ο Θύμιος Γεωργόπουλος – και όχι μόνο ο Θύμιος

1 / 3