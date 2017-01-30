«Ομίχλη» από πουλιά στην πόλη του Χιούστον (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα τεράστιο σμήνος από κοτσύφια εμφανίστηκε στον ουρανό πάνω από την πόλη του Χιούστον, στις ΗΠΑ, προκαλώντας την ανησυχία των οδηγών.
Ένας από αυτούς κατάφερε να βιντεοσκοπήσει το περιστατικό, το οποίο θυμίζει σκηνή από την ταινία τρόμου «Τα Πουλιά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.