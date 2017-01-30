search
30.01.2017

«Ομίχλη» από πουλιά στην πόλη του Χιούστον (Video)

«Ομίχλη» από πουλιά στην πόλη του Χιούστον (Video)

 

Ένα τεράστιο σμήνος από κοτσύφια εμφανίστηκε στον ουρανό πάνω από την πόλη του Χιούστον, στις ΗΠΑ, προκαλώντας την ανησυχία των οδηγών.

Ένας από αυτούς κατάφερε να βιντεοσκοπήσει το περιστατικό, το οποίο θυμίζει σκηνή από την ταινία τρόμου «Τα Πουλιά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

