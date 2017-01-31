Η αντίδραση του Άκη Σακελλαρίου για το Mega που θα συζητηθεί (Video)

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«Αφού εσύ από το MEGA ξεκίνησες, φαντάζομαι όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το κανάλι εσένα σε πονάει λίγο περισσότερο;» ρώτησε η Δούκισσα Νομικού τον καλεσμένο στο «Όλα Ξεκόλλα» Άκη Σακελλαρίου.

«Χέστ…!» απάντησε ο Άκης Σακελλαρίου ξαφνιάζοντας με την αντίδραση του. «Γιατί εσείς άμα θα περάσετε τα ίδια θα κάνετε κάτι διαφορετικό; Έτσι είναι. Ζήσαμε, ήταν πολύ ωραία αυτά που περάσαμε, πολύ ωραία χρόνια. Οι περισσότεροι με τους οποίου συνεργάστηκα έχουν ήδη φύγει. Τώρα τι θα γίνει με το MEGA… Και οι περισσότεροι ηθοποιοί που δουλεύαμε μαζί, δεν κάνουν πια τηλεόραση. Ελάχιστοι κάνουν. Οπότε.. Αλλά να είμαστε γενναιόδωροι κάτσε. Κι εσύ άμα τελειώσει το «Όλα» τι θα πεις; Όχι, θέλω κι άλλο; Φτάνει» ανέφερε συγκεκριμένα ο Άκης Σακελλαρίου και κατέληξε: «Δεν θα κλείσει το MEGA».

Πηγή: zappit