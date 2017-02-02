​Sadat: Οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ερντογάν

«Ζηλεύοντας» τη δόξα άλλων δικτατόρων και αυταρχικών ηγετών όπως ο Καντάφι και ο Χομεϊνί, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει προχωρήσει στη σύσταση των δικών του «Φρουρών της Επανάστασης», μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης που έχει ως σκοπό να διαφυλάξει και να προωθήσει τα συμφέροντά του στο τελευταίο κεμαλικό προπύργιο της χώρας, το στράτευμα.

Αυτό υποστηρίζει μέσα από κείμενό του στο έγκριτο ευρωπαϊκό site Vocal Europe ένας Τούρκος στρατιωτικός του ΝΑΤΟ ο οποίος διώκεται από το τουρκικό κράτος.

Σύμφωνα με τα όσα γράφει στο κείμενό του η SADAT ιδρύθηκε επίσημα το 2012 από Αντνάν Τανριβερντί, ο οποίος αποστρατεύτηκε το 1996 καθότι φέρονταν να έχει μια αντι- κοσμική, ισλαμική προσέγγιση στον τρόπου που λειτουργούσε.

« Η SADAT είναι μια στρατιωτική συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει εκπαίδευση στον τομέα της παγκόσμιας άμυνας και της εσωτερικής ασφάλειας» γράφει στο site της όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως παρέχει εκπαίδευση σε «ανορθόδοξους τρόπους πολέμου και σε ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις», ενώ υποστηρίζει πως μπορεί να δράσει ως «διαμεσολαβητής στην προμήθεια όπλων, εξοπλισμού, οχημάτων, ανταλλακτικών, εκρηκτικών».

Οι πρώτες πληροφορίες για την δράση της SADAT έγινες γνωστές το 2016 όταν ο πληροφοριοδότης Fuat Avni μέσα από τους λογαριασμούς του στο Twitter ισχυρίστηκε πως η SADAT είχε δημιουργηθεί ως ένας μυστικός στρατός και πως είχε αναμειχθεί στην εκπαίδευση των τζιχαντιστών του ISIS σε στρατόπεδα στη Συρία με τη βοήθεια των Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών (ΜΙΤ). Ο Fuat Avni,στη συνέχεια, υποστήριξε πως η SADAT έπαυσε τη λειτουργία της στη Συρία όταν διεθνής υπηρεσίες πληροφοριών έμαθαν για την παροχή εκπαίδευσης στους τζιχαντιστές, οπότε και η SADAT ανέλαβε άλλον ρόλο. Ανέλαβε να εκπαιδεύσει αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε την «νεολαία» του κυβερνόντος κόμματος της Τουρκίας , την «Νεανική και Οθωμανική Δομή» για ενδεχόμενες μελλοντικές εμφύλιες στρατιωτικές συγκρούσεις.

Σύμφωνα με τον Τούρκο αξιωματικό, η δράση της SADAT έγινε αντιληπτή για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών της τουρκικής κυβέρνησης με τους Κούρδους, με βουλευτές να καταθέτουν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις αναφορικά με την δράση της «εταιρείας» στις κουρδικές περιοχές ήδη πριν την κατάρρευση των συνομιλιών.. Παράλληλα, ο Τούρκος αξιωματικός αναφέρει πως ακόμα και οι Ρώσοι αναφέρθηκαν στην SADAT στην έκθεση που κατέθεσαν στον ΟΗΕ αναφορικά με την εμπλοκή της Τουρκίας σε τρομοκρατικές ενέργειες στη Συρία. Μεγάλος και αμφιλεγόμενος ήταν ο ρόλος της και στην αποτυχημένη προσπάθεια πραξικοπήματος με τον αξιωματικό του ΝΑΤΟ να υποστηρίζει πως στρατιωτικό προσωπικό της SADAT βγήκε στη γέφυρα του Βοσπόρου και σκότωσε πολίτες πάνω στη γενική αναταραχή ώστε να κατηγορηθούν οι πραξικοπηματίες για τις πράξεις αυτές. Την υποψία αυτή ενισχύει το γεγονός πως αν και οι στρατιώτες στη Γέφυρα του Βοσπόρου δεν χρησιμοποίησαν πυρά εναντίον των πολιτών, εντούτοις υπήρχε μεγάλος αριθμός θυμάτων κατά τις διαδηλώσεις «υπέρ της δημοκρατίας».

Μέσα από τις περιγραφές του Τούρκου αξιωματικού είναι εμφανές πως ο Ερντογάν έχει δημιουργήσει τον δικό του προσωπικό στρατό, τόσο ως αντιστάθμισμα στον Κεμαλικό Τουρκικό Στρατό, όσο και στην Στρατοχωροφυλακή που θεωρείται «γκιουλενική». Αν κάτι τέτοιο πράγματι ισχύει, τότε ο Πρόεδρος Ερντογάν, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, όχι μόνο θα έχει δώσει στον εαυτό του την απόλυτη εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία, αλλά θα έχει στην διάθεσή του και τον δικό του εκπαιδευμένο και ισλαμιστικά ταγμένο στρατό. Γεγονός που μπορεί να πυροδοτήσει ακόμα και… εμφύλιο πόλεμο.

Είναι άλλωστε, γνωστό εδώ και πολλά χρόνια πως ο Ενρτογάν επιθυμεί να δημιουργήσει ένα υπερ- υπουργείο στρατού όπου θα εντάξει κάθε στρατιωτικό σώμα της χώρας καθώς και τη ΜΙΤ. Το υπερ- υπουργείο αυτό θα έχει επικεφαλή τον διευθυντή της ΜΙΤ και θα υπάγεται στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Και αν η πραγματική δράση της SADAT ως προσωπικής φρουράς του Ερντογάν ακούγεται εξωπραγματική, αρκεί να ανατρέχουμε στην πολιτική ιστορία της Τουρκίας, όταν Πρωθυπουργοί της χώρας ευνόησαν – και σίγουρα δεν σταμάτησαν- τη δημιουργία «νόμιμων» παραστρατιωτικών οργανώσεων με σκοπό την δολοφονία πολιτικών αντιπάλων και εχθρών τους όπως για παράδειγμα η οργάνωση «JITEM» και η οργάνωση « BCT» οι οποίες έδρασαν κυρίως τη δεκαετία του ’90.