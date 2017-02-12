ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:14
12.02.2017 16:22

Μύθοι και αλήθειες για τη ζάχαρη και τις γλυκαντικές ουσίες

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια σχετικά με την ασφάλεια και τη χρήση των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών υλών (γνωστά και ως υποκατάστατα ζάχαρης ή γλυκαντικά έντονης γλυκύτητας), αλλά και για τη σχέση της ζάχαρης με την υγεία.

Η ζάχαρη προκαλεί διαβήτη.
ΜΥΘΟΣ. Ο διαβήτης είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και όχι της υπερκατανάλωσης ζάχαρης.

Οι ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες δεν είναι ασφαλείς.
ΜΥΘΟΣ. Τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και στη Γερμανία έδειξαν ότι οι καταναλωτές θεωρούν πολύ πιο κακό πράγμα για την υγεία τους τη ζάχαρη (43%), το λίπος (32%), το αλάτι (15%) ή τα συντηρητικά (6%), παρά την ασπαρτάμη.
Αν και η ασφάλεια της ασπαρτάμης έχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί από μερίδα επιστημόνων, συνολικά οι μελέτες που επιβεβαιώνουν την ασφάλειά της ξεπερνούν τις διακόσιες!

Οι καταναλωτές διστάζουν να αγοράσουν προϊόντα που περιέχουν ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες.
ΜΥΘΟΣ. Η αγορά των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών υλών παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση τα τελευταία 30 χρόνια, ιδίως στη δυτική Ευρώπη.

Οι ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες ανοίγουν την όρεξη.
ΜΥΘΟΣ. Tα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν, αντίθετα από τον παραπάνω ισχυρισμό, να βοηθήσουν κάπως στη διατήρηση ή την απώλεια βάρους ενός ανθρώπου.

Πηγή: stogiatro.gr

