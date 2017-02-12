ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:37
12.02.2017 17:33

Θέλετε λαμπερά μαλλιά; Προσθέστε ζάχαρη στο σαμπουάν – Κάνει θαύματα

Γνωρίζουμε πως η ζάχαρη κάνει κακό στην υγεία μας. Ιδίως όταν την καταναλώνουμε σε μεγάλες ποσότητες. Μας χαλάει τα δόντια, μας ανεβάζει το ζάχαρο και μας κάνει να παίρνουμε βάρος. Φαίνεται όμως υπάρχει και ένα σημείο του σώματος μας στο οποίο κάνει καλό. Τα μαλλιά.

Η Francesca Fusco είναι δερματολόγος του Wexler Dermatology της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπειτα από μελέτη διαπίστωσε πως μία κουταλιά ζάχαρη αρκεί για λαμπερά και υγιή μαλλιά.
Πιο συγκεκριμένα, η ειδικός πιστεύει ότι η προσθήκη ζάχαρης στο σαμπουάν σας θα μπορούσε συμβάλλει σε πιο υγιή και καθαρά μαλλιά. Αυτό επίσης θα μπορούσε να αποτελέσει και μια πιο οικονομική λύση απολέπισης.

Η ίδια υποστηρίζει ότι μία κουταλιά ζάχαρης αρκεί για μία σωστή και αποτελεσματική απολέπιση στο δέρμα της κεφαλής.

Η απολέπιση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μετά απ’ αυτή τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται και οι πόροι είναι ανοιχτοί γεγονός που συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων μιας μάσκας ή ενός conditioner μαλλιών.

Η ειδικός προτείνει τον συνδυασμό των κόκκων ζάχαρης με ένα ενυδατικό σαμπουάν, καθώς επίσης και τη χρήση του, κάθε τέσσερις πλύσεις, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική απολέπιση.

Πηγή: healthview.gr

