ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:45
14.02.2017 10:47

Συντάξεις: Εγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα

Το “Ασφαλιστικό Κατρούγκαλου” αλλάζει το καθεστώς χορήγησης της σύνταξης για όσους έχουν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Με αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, καταργείται η προσαύξηση 0,075% για όσους έχουν βαρέα, έτσι ώστε να βγουν στη σύνταξη στα προβλεπόμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανά περίπτωση.

Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό οι περίπου 180.000 εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας, δέχονται έμμεση πίεση να παραμείνουν στην εργασία τους επιπλέον της 35ετίας, για να καρπωθούν επιπλέον ποσό σύνταξης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πάει «στράφι» η επιπλέον εισφορά 3,6% που καταβάλλουν στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα
Oι μόνοι εργαζόμενοι που εξαιρούνται και διατηρούν το δικαίωμα της προσαύξησης είναι όσοι εργάζονται με βαρέα στη ΔΕΗ, στα ορυχεία, σε σταθμούς παραγωγής και δίκτυα διανομής ρεύματος. Η προσαύξηση διατηρείται εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους που έχουν έναρξη ασφάλισης πριν από το 1993, ενώ υπερβαίνει το 27% το σύνολο των εισφορών που καταβάλλουν στον Ασφαλιστικό τους Φορέα. 

