Επίθεση αυτοκτονίας με φορτηγό στη Βαγδάτη – Τουλάχιστον 9 νεκροί και 30 τραυματίες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 30 τραυματίστηκαν από μια επίθεση ενός βομβιστή καμικάζι που οδήγησε ένα φορτηγό, παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες, σε μια πυκνοκατοικημένη φτωχή συνοικία της Βαγδάτης με κυρίως σιιτικό πληθυσμό, ανέφερε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

Η επίθεση έγινε σε ένα δρόμο κατάμεστο από κόσμο στην συνοικία Χαμπιμπίγια, κοντά στην περιοχή Σαντρ Σίτι στα βόρεια της ιρακινής πρωτεύουσας τόνισε ο αξιωματούχος.

Την επίθεση επιβεβαίωσαν μια ιατρική πηγή και ένας συνταγματάρχης της αστυνομίας. Πηγές των δυνάμεων ασφαλείας έκαναν λόγο για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 50 τραυματίες.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης της επίθεσης, αλλά αυτή φέρει τα σημάδια του Ισλαμικού Κράτους που έχει εξαπολύσει αρκετές επιθέσεις τους πρόσφατες μήνες στην ιρακινή πρωτεύουσα, ως αντίποινα στην επιθετική εκστρατεία των ιρακινών και των συμμαχικών τους δυνάμεων για την ανακατάληψη της Μοσούλης.

Χθες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια βομβιστική επίθεση στα νότια της πόλης, ανέφερε η αστυνομία.