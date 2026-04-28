Η στιγμή που τα 4,9 Ρίχτερ ταρακουνούν τη Σκιάθο (Video)

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός των 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο. Το υλικό, διάρκειας 32 δευτερολέπτων, προέρχεται από το εσωτερικό καταστήματος και αποκαλύπτει την ένταση της δόνησης.

Στο σχετικό clip που δημοσίευσε το skiathosvoice.gr διακρίνεται η έντονη ταλάντωση αντικειμένων, ενώ η σεισμική δραστηριότητα γίνεται άμεσα αισθητή στον χώρο, προκαλώντας αναστάτωση. Μάλιστα, κάποια από τα αντικείμενα πέφτουν στο πάτωμα.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη Σκιάθο, με κατοίκους και επαγγελματίες να εγκαταλείπουν προληπτικά τα κτίρια και να βγαίνουν σε ανοιχτούς χώρους. Παρά την ανησυχία που προκλήθηκε, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, 28/4, είχε καταγραφεί ακόμη μία δόνηση, 4,7 Ρίχτερ, στην ίδια περιοχή, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός σε αρκετές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

