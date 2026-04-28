ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 22:02
28.04.2026 20:39

Η στιγμή που τα 4,9 Ρίχτερ ταρακουνούν τη Σκιάθο (Video)

28.04.2026 20:39
skiathos

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός των 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο. Το υλικό, διάρκειας 32 δευτερολέπτων, προέρχεται από το εσωτερικό καταστήματος και αποκαλύπτει την ένταση της δόνησης.

Στο σχετικό clip που δημοσίευσε το skiathosvoice.gr διακρίνεται η έντονη ταλάντωση αντικειμένων, ενώ η σεισμική δραστηριότητα γίνεται άμεσα αισθητή στον χώρο, προκαλώντας αναστάτωση. Μάλιστα, κάποια από τα αντικείμενα πέφτουν στο πάτωμα.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη Σκιάθο, με κατοίκους και επαγγελματίες να εγκαταλείπουν προληπτικά τα κτίρια και να βγαίνουν σε ανοιχτούς χώρους. Παρά την ανησυχία που προκλήθηκε, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης, 28/4, είχε καταγραφεί ακόμη μία δόνηση, 4,7 Ρίχτερ, στην ίδια περιοχή, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός σε αρκετές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

google_news_icon

tempi_trains
w28-151808cats
trump me anoixta xeria
xatzidakis naflio prosynedrio nd – new
nursery-school
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
ilikiomenoi-new
tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
kopsimo-louloudiou
skroutz
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 22:02
tempi_trains
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Γνώριζαν όλοι και δεν έπραξαν» – Ο επιθεωρητής κυκλοφορίας Λάρισας μηνύει το δημόσιο

w28-151808cats
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρί vs Μπάγερν στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Champions League

trump me anoixta xeria
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Τον πλέον ανώδυνο τρόπο για μια μονομερή ανακήρυξη νίκης και αποχώρηση από το Ιράν αναζητεί ο Τραμπ

