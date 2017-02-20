Άγριο ξύλο στο Ωραιόκαστρο: Αντιεξουσιαστές χτυπούν ακροδεξιό έξω από το δημοτικό σχολείο (Video)

Εκτός ελέγχου φαίνεται ότι οδηγούνται τα πράγματα στο Ωραιόκαστρο, μετά τις νέες αντιδράσεις κατά της φοίτησης προσφυγόπουλων στο δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ νεαρός άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε στη διάρκεια συμπλοκής, που σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ ο τραυματίας φέρει κακώσεις στο πρόσωπο. Πρόκειται για μέλος της ομάδας «Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών», που βρισκόταν από νωρίς το μεσημέρι έξω από το σχολείο, αντιδρώντας στη φοίτηση των παιδιών προσφύγων.

Στον ίδιο χώρο είχαν συγκεντρωθεί και μέλη αντιρατσιστικής κίνησης, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ προσπαθούσαν να αποτρέψουν συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη αποχώρηση των παιδιών που φοιτούν στη συγκεκριμένη δομή εκπαίδευσης προσφύγων. Μετά και την παραλαβή του τραυματία από το ασθενοφόρο τα μέλη και των δύο ομάδων αποχώρησαν από την περιοχή του σχολείου.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι ακροδεξιές προκλήσεις θα πέσουν στο κενό

«Οι συνεχιζόμενες προκλήσεις από μειοψηφίες ακροδεξιών στοιχείων, μελών της αυτοαποκαλούμενης “Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου”, που με ρατσιστικά πανό και συνθήματα προσπαθούν να σπείρουν το μίσος εναντίον ανυπεράσπιστων παιδιών, θα πέσουν στο κενό», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωση του σχετικά με τις συνεχιζόμενες ρατσιστικές προκλήσεις στο Ωραιόκαστρο, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η παιδεία και η γνώση είναι πανανθρώπινα αγαθά και δικαιώματα» και σημειώνει πως «η ελληνική κοινωνία στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια του υπουργείου Παιδείας και όλων των αρμόδιων θεσμών για την ομαλή ένταξη των παιδιών των προσφύγων στην ελληνική εκπαίδευση».